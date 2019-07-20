Uşak’ta çevreyi katleden madenlerle ilgili Bakanlık desteğiyle ‘olumsuz algıyı kırma’ paneli

BERKAY SAĞOL

İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Uşak Valiliği’nin talebi üzerine Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaşam alanlarını ve doğayı katleden madenlerle ilgili olarak “madencilik hakkında olumsuz sosyal algının düzeltilmesi” paneli düzenledi.

Uşak Ticaret Odası’nda, dün düzenlenen panele konuşmacı olarak, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcısı Ercan Demiryürek, Madenciler Derneği Koordinatörü Muhterem Köse, TÜPRAG Kamu ve Halkla İlişkiler Müdürü Hakan Ünal, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Özer ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep Coşkun katıldı. Murat Dağı Yok Olmasın Platformu Sözcüsü Funda Öz Akcura da panele katılarak söz aldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Uşak Vali vekili Sait Topoğlu, “Madencilikle ilgili olumsuz önyargılara katılmadıklarını, devlet desteği ile madenciliğin önemli yol kat ettiğini ve devamında milli gelir artışının sevindirici olduğunu” söyledi.

Madenciler Derneği Koordinatörü Muhterem Köse ise, “Telefondan otomobil üretimine dek madenlerin tüm sektörlerde ana mamul olduğunu, yeraltındaki madenlerin tümünün işletilmeye açılmasının ülke sanayini dışa bağımlılıktan kurtaracağını ve 1 maden işçisinin 10 işçiye iş alanı açtığını” iddia etti.

KIŞLADAĞ’DA 600 KÖYLÜYÜ İŞÇİ YAPMAYI BAŞARDIK

TÜPRAG Halkla İlişkiler Müdürü Hakan Ünal ise Uşak’ın Eşme ilçesinde bulunan Kışladağ altın madeninin bölgedeki kanser oranlarını artırmasına rağmen, bunun tam tersini savundu.

Ünal, ön yargının maden açıldıktan sonra değiştiğini ileri sürerek, “Bugüne kadar açılan hiçbir maden doğa ve insana zarar vermedi. Hatta Eşme Kışladağ’da yabani hayvanlar avcılardan kurtulmak için maden sahalarını tercih etti. Bu yanıyla maden sahaları çevre dostudur. Kışladağ’da 600 köylüyü köylülükten kurtardık ve işçi yapmayı başardık. Bununla gurur duyuyoruz” dedi.

“10 MİLYONDAN FAZLA ÇİFTÇİ KÖYLERİ TERK ETTİ”

Panelde söz alan Murat Dağı Yok Olmasın Platformu Sözcüsü Funda Öz Akcura, Türkiye’nin artık temel besin maddelerini bile ithal eder hale geldiğini belirtti. Madencilik teşvik edildikten sonra 10 milyondan fazla çiftçinin köylerini terk ettiğini vurgulayan Akcura, “Bakanlığın Murat Dağı’nda altın madenine onay vermesi ve STK ve Uşak Belediyesi de dahil 50’den fazla kurum ve kişinin dava açmasının hemen ertesinde Bakanlıklar ve Uşak Valiliği’nin birlikte ‘maden faaliyetini masumlaştıran’ bu paneli düzenlemesi toplumsal çıkar ve yaşam alanlarına karşı bir saldırıdır. Valilikten en kısa zamanda ‘madenlerin ekoloji ve insan sağlığına zararları’ hakkında da panel talep ediyoruz” diye konuştu.

AYNI GÜN MURAT DAĞI YOK OLMASIN PANELİ

Aynı gün Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Kütahya Barosu Çevre ve Kent Komisyonu’nun organize ettiği ve Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Ümit Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı “Murat Dağı Yok Olmasın” konulu bir panel düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını yapan Kütahya Barosu Çevre ve Kent Komisyonu Başkanı Av Ali İhsan Bakır “Murat Dağı’nda altın madenine karşı Bakanlığa iptal davası açan Gediz Belediyesi bu panel için salon vermedi. Bu yüzden paneli bir otel salonunda yapmak zorunda kaldık” dedi.

Bölgedeki kadınların yoğun bir şekilde katıldığı panelde konuşan Dr. Ümit Şahin, altın madeninin çıkarılması halinde kanser ve diğer ölümcül hastalıkların kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Şahin, “Altın madeninde siyanür liçi havuzlarının yanında en büyük tehlike arsenik, civa ve kurşun gibi insan sağlığı için çok tehlikeli olan minerallerin olduğu pasa sahalarıdır. Bu tehlikeli mineraller yağış ve benzeri nedenlerle yer altı sularına karıştığı zaman kanser ve diğer ölümcül sonuçlara yol açması kaçınılmazdır” dedi.

BİLİRKİŞİ TESPİTİ YAPILACAK

Anadolu Export tarafından Murat Dağı’nda altın madeni açmak için hazırlanan ÇED raporunu Bakanlığın onaylaması üzerine Uşak ve Kütahya Belediyeleri de dahil olmak üzere 50’den fazla kurum ve kişi iptal davası açmıştı. Bu dava kapsamında 19 Ağustos 2019 tarihinde maden sahasında bilirkişi tarafından tespit yapılacağı öğrenildi.ü