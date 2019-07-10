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10.07.2019
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Üsküdar’da halk otobüsü, minibüse çarptı

birgun.net birgun.net

Üsküdar’da bir özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı. Otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Rasathane Caddesi üzerinde saat 09.45’te meydana geldi.

DHA’nın haberine göre dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı. Sürüklenen otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, cadde trafiğe kapatıldı.

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