Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 15 Mart’ta Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar hakkında üst düzey soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Jacinda Ardern, Kraliyet Komisyonu’nun, polis birimlerinin ve istihbarat servislerinin saldırılar öncesi faaliyetlerini inceleyeceğini açıkladı. Ardern komisyonun kapsamlı bir rapor hazırlayacağını söyledi. Yeni Zelanda yasalarına göre, Kraliyet Komisyonu ülkede en üst düzey bağımsız soruşturmaları yürüten kurum olduğu ifade ediliyor.



Manifestosu yasaklandı



İngiltere Uluslar Topluluğu’na bağlı Yeni Zelanda’daki Sansür Şefi makamı, Christchurch kentindeki iki camide 50 kişiyi katleden Brenton Tarrant’ın 74 sayfalık manifestosunu yasakladı. Avustralya vatandaşı Tarrant’ın katliamdan önce yayımladığı manifestoyu bilgisayara indirmiş halde yakalananlar 10 yıla, bir başkasına gönderirken yakalananlar 14 yıla varan hapis cezasına çarptırılabilecek.



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benzer saldırı iddiası



Öte yandan, ABD’nin California eyaletinde yangın çıkan bir caminin otoparkında, Yeni Zelanda’da 15 Mart’ta iki camiyi hedef alan terör saldırılarına atıfta bulunulan not bulunduğu iddia edildi. New York’ta Times Meydan’ında önceki gün toplanan Müslüman Hıristiyan ve Yahudi toplumundan göstericiler, Yeni Zelanda saldırılarını protesto etmişti.