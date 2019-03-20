20.03.2019
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Utrecht saldırısı bilmecesi

Hollanda polisi, Utrecht kentinde önceki günkü saldırının zanlısı Gökmen Tanış ile saldırıda hayatını kaybedenler arasında herhangi bir bağ tespit edilmediğini açıkladı. Başbakan Mark Rutte ise “Çok fazla soru işareti ve söylenti var” dedi

Diren Deniz Sarı Diren Deniz Sarı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, önceki gün Utrecht kentinde bir tramvayda düzenlenen ve üç kişinin yaşamını yitirdiği saldırının nedeninin hâlâ belirsiz olduğunu söyledi.

Mark Rutte, “Çok fazla soru işareti ve söylenti var” dedi. Hollanda polisi ise, saldırı ile ilgili sıkça dillendirilen “aile içi vaka” iddiasını yalanlayarak, saldırının zanlısı Gökmen Tanış ile saldırıda hayatını kaybedenler arasında herhangi bir bağ tespit edilmediğini açıkladı. Utrecht polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Dün (önceki gün) akşam gerçekleştirilen saldırının ana şüphelisi, 37 yaşındaki Utrecht, Oudenoord’da bir evde yakalandı. Şüpheli ile mağdurlar arasında herhangi bir bağ tespit edilemedi” ifadeleri kullanıldı. Polis ayrıca, saldırıda yaşamını yitirenlerin 19 yaşında bir kadınla 28 ve 49 yaşlarındaki iki erkek olduğunu da açıkladı. Üç kişinin de ağır yaralı olduğunu duyurdu

‘Keşke beni dinleselerdi’

Öte yandan Gökmen Tanış’ın eski sevgilisi Angelique ise, Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad’a verdiği röportajda, “Saldırının onun diniyle ilgisi yok. O bir terörist değil, psikopat. Polisi bunun için çoğu kez uyardım. Keşke beni dinleselerdi” dedi.

Tecavüz girişimi kıyafet tacizi

Hollanda basınında çıkan haberlerde, sicilinin kabarık olduğu ve psikolojik sıkıntıları olduğu belirtilen Tanış’ın, bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla iki hafta önce hâkim karşısına çıktığı aktarıldı. Tanış’ın, ayrıca 2011 yılında kendisi ile sokak röportajı yapan Hollandalı bir muhabiri, kıyafetinden ötürü sözlü taciz ettiği ortaya çıktı.

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NE OLMUŞTU?

Utrecht kentinde bir tramvayda yolculara ateş açtıktan sonra çaldığı bir kırmızı Renault Clio ile olay yerinden kaçan Tanış, polis operasyonu ile yakalanmıştı.

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Tanış’ın Çeçenistan’a gidip savaştığı ve IŞİD’le bağlantısı nedeniyle tutuklanıp bırakıldığı iddia edilmişti. Polis soruşturması devam ederken, cinayet suçlaması ile gözaltında tutulan Tanış’ın Hollanda yasalarına göre perşembe gününe kadar savcılığa sevk edilmesi gerekiyor.

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