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14.07.2019
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Uygur saflaşması

Çin’in Doğu Türkistan’da Uygurlar’a eziyet ettiği iddiasıyla mektup yayımlayan 22 ülkeye karşı aralarında birçok Afrika ülkesinin yanı sıra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de yer aldığı 37 ülkeden Çin’e destek geldi. Söz konusu ülkeler “Çin terörle mücadele ediyor” dedi

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Fotoğraf: AA

Çin’in Doğu Türkistan’da Uygurları toplama kamplarında tuttuğu ve eziyet ettiği iddiasıyla ortak mektup imzalayan 22 ülkeye Çin’den yanıt geldi. Söz konusu mektuba karşı 37 ülke, Çin’i destekleyen bir ortak mektup imzaladı. İmzacı ülkeler arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunurken her fırsatta Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da “zulüm uyguladığını” iddia eden Ankara ise sessiz.

Çin, Birleşmiş Milletler’e mektup yazarak 37 ülkenin Doğu Türkistan coğrafyasında kendilerine destek verdiğini duyurdu. Mektupta, “Terörizm ve aşırılıkla ağır şekilde yüzleşen Çin, mesleki eğitim ve öğretim merkezleri kurmak da dâhil olmak üzere Sincan’da bir dizi terörle mücadele önlemi almıştır” denildi.

SUUDİLERDEN VE BAE’DEN ÇİN’E DESTEK

Reuters Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’da hitaben yazılan mektupta aralarında Rusya ve Suudi Arabistan’ın da olduğu 37 imzacı ülkenin bulunduğunu bildirdi. İmzacı ülkeler arasında birçok Afrika ülkesiyle birlikte, Kuzey Kore, Venezuela, Küba, Belarus, Myanmar, Filipinler, Suriye Pakistan, Umman, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer aldı.

AKP hükümeti kayıplarda

Sık sık Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da “zulüm uyguladığını” belirten AKP hükümeti, Çin’in Doğu Türkistan’da Uygurları eziyet ettiği iddiasına ilişkin ortak mektuba imza atmamıştı. AKP yönetimindeki Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle birlikte Doğu Türkistan bölgesinde bulunan cihatçı şebekeyle bağları olduğu da biliniyordu.

22 ÜLKEDEN ORTAK MEKTUP

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Hafta başında çoğunluğunu Batılı ülkelerinin oluşturduğu 22 ülke Çin yönetimine ortak bir mektup göndererek Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında zorla tutulan Uygurların derhal serbest bırakılması için çağrı yapmıştı. Mektupta devasa toplama kamplarındaki yasa dışı gözaltılardan ve diğer azınlıkların yanı sıra özellikle de Uygurları hedef alan yaygın izleme, gözetleme ve kısıtlamalardan derin endişe duyulduğu dile getirilmişti. 22 ülkenin ortak mektubunda şu ifadeler yer almıştı: “Çin’i, yasalara uymaya, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye, Doğu Türkistan ve Çin genelinde din ve inanç özgürlükleri de dahil olmak üzere insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermeye çağırıyoruz” Ayrıca Çin’e gönderilen mektupta imzası bulunan 22 devlet, Pekin yönetiminden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’nin de aralarında bulunacağı uluslararası bağımsız uzmanlar heyetine Doğu Türkistan’a “tam erişim” izni vermesini istemişti. Çin yönetimi de mektubun gerçekleri yansıtmadığını savunarak yazılanları ‘iftira’ olarak nitelendirmişti.

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