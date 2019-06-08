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08.06.2019
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Uyuşturucudan ölüm 6 yılda 9 kat arttı

AB Uyuşturucu Ajansı 2019 yılı raporunu açıkladı. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında 105 kişi uyuşturucudan hayatını kaybederken 2016 yılında bu sayı 920’ye 2017 yılında 941’e yükseldi.

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2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu bugün Brüksel’de açıklandı. Raporda Türkiye’deki operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu oranlarının çok yüksek olduğuna dikkat çekildi.

DW’nin haberine göre Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi tarafından (EMCDDA) hazırlanan raporda, Türkiye’ye ilişkin kapsamlı analizler ve çarpıcı veriler yer aldı.

Raporda yer verilen istatistiklere göre Türkiye’de bir yıl içerisinde ele geçirilen eroin miktarı tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ele geçirilen miktarın çok üzerinde bulunuyor. Türkiye yürüttüğü operasyonlarda 2017 yılında 8 milyon 600 bin adet MDMA gibi sentetik uyarıcı ve 6,6 ton amfetamin ele geçirdi.

Dikkat çekici veriler

AB uyuşturucu raporunda Türkiye’de 15-64 arası yaş grubunda en çok esrar kullanıldığı, bunu MDMA gibi sentetik uyarıcılar ile kokainin izlediği belirtildi.
Raporda paylaşılan verilere göre yaşa dışı uyuşturucu madde kullanımı erkekler arasında daha yüksek ve Türkiye’de en çok 15-34 yaş arası erkekler uyuşturucu kullanıyor.

Raporda Türkiye’deki aşırı doz ölüm oranlarının son on yılda ciddi arttığına dikkat çekildi. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında 105 kişi uyuşturucudan hayatını kaybederken 2016 yılında bu sayı 920’ye yükseldi. Son resmi istatistiklere göre Türkiye’de 2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 941 oldu. Ölenlerin büyük çoğunluğu erkek, yaş ortalaması ise 32.

2017 yılında Türkiye’deki uyuşturucu madde suçlarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 45 oranında artış olduğu ifade edilen raporda, bunların büyük bir bölümünün uyuşturucu kullanımı ve bulundurma kaynaklı suçlar olduğu belirtiliyor.

Uyuşturucu pazarı

AB’nin uyuşturucu raporunda Türkiye’deki uyuşturucu pazarı hakkında da kapsamlı bilgiler yer alıyor.

Avrupa ve Ortadoğu arasında önemli bir uyuşturucu transit ülkesi olan Türkiye’nin Balkan rotasında yer aldığı, Afganistan’dan Avrupa’ya yapılan eroin kaçakçılığının güzergahının kilit ülkesi olduğuna dikkat çekiliyor.

Türkiye’de ele geçirilen esrarın büyük bir bölümünün Batı Balkan ülkeleri ya da Fas’tan geldiği, kokainin ise Güney Amerika kaynaklı olduğu aktarılıyor.

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