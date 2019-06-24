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25.06.2019
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Uyuyakalan kadın uçakta unutuldu

birgun.net birgun.net

Kanada’da, Air Canada şirketinin uçuşunda uyuyakalan bir kadın, unutulduğunu ve kendisini birkaç saat sonra park halindeki karanlık uçakta bulduğunu söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre 9 Haziran’da Quebec’ten Toronto kentine uçan Tiffani Adams adlı kadın, uçuş sırasında uyuyakaldığını anlattı. Adams daha sonra park edilmiş, karanlık ve dondurucu derecede soğuk uçakta, emniyet kemeri hala bağlı halde uyandığını söyledi.

Adams, olayın ardından “kabuslar gördüğünü” belirtti.

Air Canada ise olayı doğruladı ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adams, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, geceyarısı, uçak indikten birkaç saat sonra, tamamen karanlık uçakta, hala koltuğuna bağlı bir şekilde uyandığını, yaşadığı deneyimin “korkunç” olduğunu söyledi.

Adams daha sonra, arkadaşı Deanna Dale’i arayıp nerede olduğunu söylediğini ve bir dakika bile konuşamadan telefonunun şarjının bittiğini anlattı.

Uçak kapalı olduğu için de telefonunu şarj edemedi.

Dale de daha sona Toronto’daki Pearson Havaalanını aradı ve arkadaşının nerede olduğunu bildirdi. Adams, kokpitte bulmayı başardığı bir el feneriyle dikkat çekmeye çalıştı.

Adams daha sonra, bavul taşıyan araçlardan birinin sürücüsü tarafından fark edildi.

Tiffani Adams, Air Canada personelinin kendisine bir limuzin ve otel odası önerdiğini, ancak mümkün olduğunca çabuk evine dönmek için bu teklifi reddettiğini söyledi.

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