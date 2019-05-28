Uzaydan çekilen Dünya görüntüleri

NASA, dünyanın güzelliğini ve harikasını gözlemlemek için yayınladığı Dünya isimli serisiyle 4,5 milyar yıllık bir gezegenin hikayesini anlatıyor

1 Hokkaido’da toz fırtınası Uydular Japonya üzerinde büyük toz birikintileri gözlemlediğinde, tozun tipik olarak Orta Asya’daki çöllerden rüzgar aracılığı ile geldiğini fark etti. 20 Mayıs 2019’da, Terra uydusunda Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradyometresi (MODIS), Hokkaido’nun kuzeyindeki tarım arazilerinden geçen bir tür toz olayının görüntüsünü aldı. Geri Sonraki