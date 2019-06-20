Uzaydan çekilen Dünya görüntüleri

1 Khanka Gölü’nde ürkütücü yeşil girdap

Bu sığ tatlı su gölü, Rusya ve kuzeydoğu Çin sınırında yer alıyor. Sudaki yeşil tonlar büyük olasılıkla gölde oldukça sabit bir diatom varlığı içeren klorofil bakımından zengin fitoplanktonlardan kaynaklanıyor. Gölde fitoplankton ve diğer katı maddeler rüzgarla kolayca karışır. Malzemenin yüzey ile taban arasındaki karışımı, genellikle bir metreden daha az netlik kaybetmeye başlayan suyu bulanıklaştırır.