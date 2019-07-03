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03.07.2019
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Uzel işçileri adalet peşinde

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Uzel Traktör Fabrikası’ndan 11 yıldır tazminatlarını alamayan işçiler, dün İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaparak fabrikanın satılmasını protesto etti. İşçiler, “Uzel Fabrikası’nın hileli satışıyla tazminatlarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Uzel Fabrikası’nın mağdur ettiği bin 500 işçi, 11 yıldır ödenmeyen tazminatlarını alabilmek için mücadelesini sürdürüyor. İşçiler dün 5. İcra Mahkemesi’nde fabrika arazisinin satışının iptal edilmesi ile ilgili davaya katılmak için topluca Çağlayan Adliyesi’ne gitti; ancak hâkimin izinli olduğu gerekçesiyle duruşma öğleden sonraya bırakıldı. Bunun üzerine dışarı çıkan işçiler, adliyenin önünde basın açıklaması yaptı.

YILLARCA ÇALIŞTIK HAKKIMIZI İSTİYORUZ

İşçiler, yıllarca çalıştıklarını, ürettikleri traktörler sayesinde ülkeye döviz girişinin olduğunu, ancak ne hikmetse sürekli kâr eden fabrikanın 6 ayda iflas ettiğini, sonrasında da tazminatları ödenmeden kapının önüne konulduklarını anlattı. Üyesi oldukları Türk Metal Sendikası’nın kendilerine sahip çıkmadığını hatırlatan işçiler, “Ne olursa olsun gasp edilen tazminatlarımızı almak için kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

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İşçilere DİSK Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve sendika yöneticileri, eski DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve 22 aydır direnişlerini sürdüren Real Market işçileri de destek verdi. Küçükosmanoğlu, Uzel arazisinin değerinin çok altında bir fiyata satıldığına dikkat çekerek, bu satışın hileli ve rant uğruna yapılmış bir satış olduğunu söyledi. Yasalara göre işçi alacaklarının öncelikli olması gerektiğine vurgu yapan Küçükosmanoğlu, buna karşın işçilerinin adının bile anılmadığını, zenginlerin çıkarlarına öncelik verildiğini kaydetti.

Çelebi ise tüm ilgili bakanlıkları ve bakanları Uzel işçilerinin mağduriyetinin giderilmesi için göreve çağırdı. Çelebi, sorun çözülünceye dek işçilerin yanında olacaklarını dile getirdi.

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