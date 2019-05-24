Üzeri kirli diye minibüste koltuğa oturtulmayan 12 yaşındaki çocuk: Nerede iş bulsam orada çalışıyorum

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir yolcu minibüsüne binen ancak üzeri kirli olduğu için koltuğa oturtulmayan 12 yaşındaki Muhammet isimli çocuk yaşadıklarını anlattı.

Muhammet H. yaşadıklarını “Adam bana ‘işaret ettiğim yere otur’ dedi. Neden dedim. ‘Elbisen kirli’ dedi. Bir şey olmaz dedim, parasını verdim dedim, ama adam ısrar etti, illa yere oturmamı istedi. Ben de oturdum. O zaman da uykum geldi, yattım” sözleriyle anlattı.

Olan bitenin “değnekçi” diye tabir edilen kişiyle gerçekleştiğini ifade eden Muhammed H., “Bu kişi koltuğa oturduğum halde çağırdı, yere oturttu. Burada oturacaksın dedi. Elbisemin yağ olduğunu, kirli olduğunu söyledi. Parasını verdiğim halde niye böyle yaptı anlamadım. Bir kadın da benim yerde fotoğrafımı çekmiş. Niye çekiyor ki, yanı boştu, yanına beni niye oturtmadı” diye konuştu.

BABASI İŞ SIRASINDA YARALANDI

Muhammet H., “Nerede iş bulsam orada çalışıyorum. Belirli bir yerde çalışmıyorum. Ekmeğimi arıyorum, nerede iş bulsam gidiyorum. Biz 4 kardeşiz. Ben en büyükleriyim. 6 yıldır buradayım. Babam hasta, ameliyat oldu. Kendisi asansör ustası. Düştü, yaralandı, ameliyat oldu. 1 senedir çalışmıyor. Okula gidiyordum, 2 sene okudum ama 1 yıldır gidemiyorum” dedi.

Yorgunluktan uyuduğunu, yaşadıklarının kendisini çok üzdüğünü dile getiren Muhammet H., okumak istediğini söyledi. Ailesinin yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Muhammet H., “Bana yardım eli uzatırlarsa okumak isterim. Babam kaza sonucu ameliyat olduğu için 1 senedir oturuyor. Bize yardım etseler çok sevinirim” şeklinde konuştu.

ŞOFÖR SEFERDEN MEN EDİLDİ

Çocuğu kıyafetleri kirli olduğu gerekçesi ile koltuktan kaldırıp yere oturttuğu iddia edilen şoför, 6 ay süre ile seferden men edilmişti. Sosyal medyada tepkilerin odağı haline gelen şoför Ali Sarı, “Çocuğa hiçbir şekilde, ‘Kalk, buraya otur’ demedim. Böyle bir olayın yaşanmasına çok üzüldüm” açıklaması yapmıştı.