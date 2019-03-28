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28.03.2019
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Üzerine vinç devrilen işçi ağır yaralandı

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Fotoğraf: AA

Denizli’nin Honaz ilçesinde, mermer fabrikasında üzerine vinç devrilen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kocabaş Mahallesi’nde bulunan bir mermer fabrikasında ham mermer taşıyan vinç, işçilerden İbrahim Duran’ın (32) üzerine devrildi.

Sağ bacağı vincin altında kalan Duran, ağır yaralandı.

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Fabrikadaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince yaklaşık yarım saatlik çalışmayla vincin altından çıkartılan Duran, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

KaynakAA
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