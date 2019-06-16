26.7 C
Istanbul
16.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Uzman çavuş ve eşi, evlerinde ölü bulundu

Uzman çavuş ve eşi, evlerinde ölü bulundu

birgun.net birgun.net

Maraş’ın Ekinözü ilçesinde Uzman Çavuş Yasin Delibaşı (25) ve eşi Münevver Delibaşı, evde başlarından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Münevver Delibaşı’nın el ve ayaklarının bağlı olduğu belirtildi.

DHA’nın haberine Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Uzman Çavuş Yasin Delibaşı, bugün mesaiye gitmedi. Silah arkadaşları telefonla ulaşamayınca, öğle saatlerinde Delibaşı’nın oturduğu Öztürk Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki evine gitti. Eve giren askerler, Münevver Delibaşı’nı kapı girişinde, Yasin Delibaşı’nı ise evin salonunda başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş halde buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Münevver Delibaşı’nın el ve ayaklarının bağlı olduğu belirlendi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Yasin Delibaşı’nın eşini öldürdükten sonra intihar mı ettiği, yoksa çiftin cinayete mi kurban gittiğinin tespiti için çalışma başlatıldı. Polis olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,653AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Uzman çavuş ve eşi, evlerinde ölü bulundu

birgun.net -
Maraş'ın Ekinözü ilçesinde Uzman Çavuş Yasin Delibaşı (25) ve eşi Münevver Delibaşı,...
Devamını Oku

Juventus’ta Sarri dönemi

birgun.net -
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 8 yılın şampiyonu Juventus, teknik direktörlüğe Maurizio...
Devamını Oku

‘Hard kapitalizm’ sosyal medyayı kasıp kavurdu

birgun.net -
Yol TV'nin yaptığı sokak röportajında, bir yurttaşın "Devletsiz millet olmaz milletsiz devlet olmaz" sözüne...
Devamını Oku

Bahçeli mehter marşıyla geldi, sessiz sedasız döndü

birgun.net -
İstanbul'da 23 Haziran'da gerçekleşecek seçim için dün İstanbul'a mehter marşı eşliğinde gelen...
Devamını Oku

ÖSYM Başkanından YKS açıklaması

birgun.net -
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversite...
Devamını Oku

Trump, New York Times’ı vatan hainliğiyle suçladı

birgun.net -
ABD’nin Rusya’daki elektrik şebekeleri ve diğer hedeflere yönelik siber operasyonları arttırdığına dair...
Devamını Oku

Sosyal medyada #SizYaptınız fırtınası

birgun.net -
Yaklaşan İBB seçimleri öncesi gözler Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında gerçekleşecek...
Devamını Oku

Havayı en çok Çin kirletti

birgun.net -
BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, zararlı emisyonların...
Devamını Oku

Mahalleli, enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor

birgun.net -
Kayseri'de, kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Bağpınar Mahallesi'nin sakinleri, biyokütle enerji santralinden...
Devamını Oku

BirGün’den Kriz-Yoksulluk ve Demokrasi söyleşisi: Düzlüğe çıkmanın tek yolu iktidar değişikliği

BİRGÜN İZMİR -
İzmir'de gazetemiz tarafından “Kriz-Yoksulluk ve Demokrasi” konulu söyleşi düzenlendi. Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi