23.7 C
Istanbul
19.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Uzmanlar ortak yayını değerlendirdi: İmamoğlu daha hâkimdi, Yıldırım’da kabullenmişlik vardı

Uzmanlar ortak yayını değerlendirdi: İmamoğlu daha hâkimdi, Yıldırım’da kabullenmişlik vardı

birgun.net birgun.net

Meral DANYILDIZ

Uzmanlar, Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın katıldığı ortak canlı yayını değerlendirdi. Bulgu Araştırma’nın kurucusu Semih Turan, moderatörün iki adayla da soru cevap yapmasından dolayı seçmenin eskisinden farklı bir şey duymadığına dikkat çekti.

İmamoğlu’nun rakibine kıyasla daha dinamik olduğunu kaydeden Turan, “Karşılıklı tartışmaya açık olmayan bir formattı. Seçmen daha önce duyduklarından farklı hiçbir şey duymadı. Moderatör iki adayla da tek tek soru cevap yaptı. Tek fark ikisinin yan yana oturmasıydı. Ondan dolayı ne Binali Yıldırım ne de Ekrem İmamoğlu bizi şaşırtacak bir söylemde bulunamadı. Genel olarak baktığınızda Ekrem İmamoğlu’nun muhalefette olmasının bir avantajı vardı. Moderatörden beklenmedik ya da ters köşe olacak hiçbir soru duymadık. Örneğin her ikisine de mal varlığı soruldu ancak ‘Mal varlığınızı açıklar mısınız?’ denmedi. Adaylar, öncesinde de birçok televizyon programına katıldılar ve bunları tekrarladılar. Birbirlerine yönelik olan eleştirilerde de hep aynı argümanlar kullanıldı. Seçmen tercihini değiştirecek herhangi bir söylem yoktu” dedi.

İlginizi çekebilir:  Ekrem İmamoğlu TRT Haber'de soruları yanıtladı

İMAMOĞLU HALKLA İÇ İÇE VE SAMİMİYDİ

Siyasal İletişim Uzmanı Doç. Dr. Gülfem Saydam Sanver ise Yıldırım’ın 31 Mart ve sonrasında kendi küskün seçmeninde kızgınlık yaratmak istediğine ve başarılı olamadığına dikkat çekti. Yıldırım’ın bu nedenle programda İmamoğlu’nu kızdırmak için hamleler yaptığını, sözünü kestiğini belirten Sanver, “Burada bence İmamoğlu kampanyada daha önde gözüktüğü için Yıldırım’ın puan yükseltecek bir şeyler yapması lazımdı. Yıldırım 31 Mart’a kadar sürdürdüğü kampanyada devlet adamı, halkla iç içe olmayan, çok da samimi olmayan bir aday profilindeydi. İmamoğlu ise tam tersine daha samimi ve halka iç içeydi. Yıldırım’ın ekibi tüm bunlardan sonra bir değişikliğe gitmeye çalıştı.

Yıldırım sürekli simit dağıtıyor, iftar gidiyor, gençlere ‘kankam’ diyordu. Fakat günler öncesinden ayarlanmış tartışma programına geç geldi. Neden geç geldiğini biliyoruz. Devlet, bürokrasi ağırlığından geç geldi. Dolayısıyla haftalardır yaratılmaya çalışılan bu imaj, Yıldırım’ın geç gelmesiyle büyük bir zarar gördü” şeklinde konuştu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,691AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı

birgun.net -
Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları (TCDD), "İstanbul-Ankara demiryolu hattı Arifiye'deki aşırı yağış...
Devamını Oku

Fatih Er’in “Binali Yıldırım’ı biz çağırmadık” iddiasına Ünsal Ünlü’den yalanlama

birgun.net -
Halkın oylarıyla seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber canlı yayınına konuk...
Devamını Oku

Erdoğan’dan ortak yayınla ilgili açıklama: Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği...
Devamını Oku

Ekrem İmamoğlu TRT Haber’de soruları yanıtladı

birgun.net -
Halkın oylarıyla seçilen ancak YSK tarafından mazbatası iptal edilen İBB Başkanı Ekrem...
Devamını Oku

Öykü Arin için Sağlık Bakanlığı’na çağrı: 100 bin numune ‘Öykü’lerin umudu

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLAntalya'da lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Öykü Arin...
Devamını Oku

Askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi

birgun.net -
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurul'da...
Devamını Oku

TİM, Erdoğan’ın ‘dış güçler’ senaryosuna film çekti

birgun.net -
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Erdoğan'ın Ağustos ayındaki dolar artışına ilişkin söylediği 'dış...
Devamını Oku

Trump, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’ın bakanlık adaylığını geri çekti

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın, Bakanlık adaylığını geri çektiğini...
Devamını Oku

Fatih Portakal: Erdoğan’ın özür dilediği var mı?

birgun.net -
Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, halkın oylarıyla seçilen İBB Başkabu Ekrem...
Devamını Oku

Çorum’da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi

birgun.net -
Çorum'da sağanak etkili olurken, Boğazkale ilçesinde yıldırım isabet eden çoban Davut Atıl (28)...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi