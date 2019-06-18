Uzmanlar ortak yayını değerlendirdi: İmamoğlu daha hâkimdi, Yıldırım’da kabullenmişlik vardı

Meral DANYILDIZ

Uzmanlar, Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın katıldığı ortak canlı yayını değerlendirdi. Bulgu Araştırma’nın kurucusu Semih Turan, moderatörün iki adayla da soru cevap yapmasından dolayı seçmenin eskisinden farklı bir şey duymadığına dikkat çekti.

İmamoğlu’nun rakibine kıyasla daha dinamik olduğunu kaydeden Turan, “Karşılıklı tartışmaya açık olmayan bir formattı. Seçmen daha önce duyduklarından farklı hiçbir şey duymadı. Moderatör iki adayla da tek tek soru cevap yaptı. Tek fark ikisinin yan yana oturmasıydı. Ondan dolayı ne Binali Yıldırım ne de Ekrem İmamoğlu bizi şaşırtacak bir söylemde bulunamadı. Genel olarak baktığınızda Ekrem İmamoğlu’nun muhalefette olmasının bir avantajı vardı. Moderatörden beklenmedik ya da ters köşe olacak hiçbir soru duymadık. Örneğin her ikisine de mal varlığı soruldu ancak ‘Mal varlığınızı açıklar mısınız?’ denmedi. Adaylar, öncesinde de birçok televizyon programına katıldılar ve bunları tekrarladılar. Birbirlerine yönelik olan eleştirilerde de hep aynı argümanlar kullanıldı. Seçmen tercihini değiştirecek herhangi bir söylem yoktu” dedi.

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İMAMOĞLU HALKLA İÇ İÇE VE SAMİMİYDİ

Siyasal İletişim Uzmanı Doç. Dr. Gülfem Saydam Sanver ise Yıldırım’ın 31 Mart ve sonrasında kendi küskün seçmeninde kızgınlık yaratmak istediğine ve başarılı olamadığına dikkat çekti. Yıldırım’ın bu nedenle programda İmamoğlu’nu kızdırmak için hamleler yaptığını, sözünü kestiğini belirten Sanver, “Burada bence İmamoğlu kampanyada daha önde gözüktüğü için Yıldırım’ın puan yükseltecek bir şeyler yapması lazımdı. Yıldırım 31 Mart’a kadar sürdürdüğü kampanyada devlet adamı, halkla iç içe olmayan, çok da samimi olmayan bir aday profilindeydi. İmamoğlu ise tam tersine daha samimi ve halka iç içeydi. Yıldırım’ın ekibi tüm bunlardan sonra bir değişikliğe gitmeye çalıştı.

Yıldırım sürekli simit dağıtıyor, iftar gidiyor, gençlere ‘kankam’ diyordu. Fakat günler öncesinden ayarlanmış tartışma programına geç geldi. Neden geç geldiğini biliyoruz. Devlet, bürokrasi ağırlığından geç geldi. Dolayısıyla haftalardır yaratılmaya çalışılan bu imaj, Yıldırım’ın geç gelmesiyle büyük bir zarar gördü” şeklinde konuştu.