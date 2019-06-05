Uzmanlar sanat ve spor derslerinin seçmeli olmasını değerlendirdi: Hayat sınavlardan ibaret değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı yeni Ortaöğretim Tasarımı ile birlikte resim, müzik ve beden eğitimi dersleri seçmeli oldu. Özellikle bu derslerin öğretmenlerinden ve sanatçılardan bu karara tepkiler geldi.

Çocuğun gelişim aşamasında alacağı spor ve sanat eğitiminin önemini hatırlatan uzmanlar BirGün’e yaptıkları değerlendirmede uygulamanın yanlış olduğuna dikkat çekerek yeni sistemin gözden geçirilmesini istedi. Sınav odaklı eğitim sisteminde sanat ve spor derslerinin önemsenmediğini vurgulayan uzmanlar resim, müzik ve spor eğitiminin çocuğu toplumsal hayata hazırlayacağının altını çizdi.

Resim sadece kâğıda çizgi çizmek değildir

Resim öğretmenliği yapan ressam Perihan Şimşek Dikilitaş, 11 yıldır devlet okulunda olduğunu ve bu tecrübeye dayanarak ders saatlerinin az olduğunu söyledi. Resim dersi saatlerinin zamanla kademeli olarak düşürüldüğünü belirten Dikilitaş 1 saatlik ders süresinin atölye koşullarının olmadığı ortamda çocuklara uygulamalı ders yapmaya olanak tanımayacağını vurguladı. Dikilitaş “Çok yüzeysel ders işlemek zorunda kalıyoruz. Çocuklar aktifleşemiyor. Hayal güçlerini kullanacak ortam sunamıyoruz. Bunun problemini zaten yaşıyorduk şimdi de seçmeli ders olması konusunda çalışmalar yürütülüyor. Keşke çocuklar belli bir noktadan sonra bunları seçebilecek donanıma sahip olsalar” diye konuştu.

Perihan Şimşek Dikilitaş

Okullarda verilen eğitimin artık sadece sınavlara yönelik olduğuna değinen Dikilitaş “Sanat altyapısı olmayan ve sınav sistemiyle büyütülen çocuklar bir süre sonra bu dersleri seçmeyecektir. Biz zaten en büyük sıkıntıyı idareden görüyoruz. Müdür yardımcılarından, müdürden görüyoruz. Çünkü sınavda bu konu çıkmayacak, bu dersle ilgili bir konu sorulmayacak denildiği için çocukların bu dersleri seçme yönelimi ortadan kaldırılıyor” dedi. Resim, müzik gibi derslerin yetenek dersleri olduğunu hatırlatan Dikilitaş son olarak şöyle konuştu: “Altını çizmekte fayda var bu dersler yetenek dersleri. Çocukların kendilerini iyi hissettikleri kendilerini ifade etmenin yollarını buldukları dersler. Bu dersleri keşke kendi yetenekleri doğrultusunda seçebiliyor olsalar. Bu derslerin seçmeli olması doğru değil. Özellikle anaokulundan itibaren bütün müfredatta eğitim müzik, resim ve beden eğitimi derslerini artırmamız gerekirken şu anda kısma noktasına geliyoruz. Bu ileriki süreçte bize ciddi problemler yaratır. Çünkü özellikle yeni gelen nesil hayal gücünü kullanamıyor. Mesela resim dersi sadece kağıda çizgi çizmek değildir. Biz orada kendini ifade etme ya da bir konuya farklı bakış açılarıyla yaklaşıp yorumlama becerisi de kazandırıyoruz. Resim başarısı yüksek olan sınıflardaki öğrencilerin diğer derslerde de başarısı çok yüksektir. Ve bu çok tesadüfi bir şey değildir. Çocuk orada farklı bir dil öğreniyor. Çünkü sanat bir dil. Onu farklı yorumlayabildiği zaman çocuk bir sonraki derslerde de bu becerisini ve kabiliyetini hiç farkında olmadan uyguluyor derslerde. Ve bunun çok güzel geri dönüşlerini alabiliyor.”

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Eski futbolcu Lemi Çelik

Spor ve sanat, çocukları medeniyete hazırlar

Teknik direktör ve eski futbolcu Lemi Çelik de beden eğitimi derslerinin gerekliliğiyle ilgili yaptığı açıklamada Avrupa’da bu derslerin en az 3-4 saat olduğuna değindi. Çocukları ruhsal yönden hazırlamak için bu derse ihtiyaç olduğunu vurgulayan Çelik “Beden eğitimi dersini seçmeli yapmaları çok büyük yanlış. Çocuklar tamamen spora ve sanata yönlendirip medeniyete ve çağdaşlığa hazırlanmalı” dedi. Spor yapmanın çocukların ruhsal gelişimi açısından da oldukça önemli hatırlatan Çelik şöyle konuştu: “Çocukların psikolojisini bozacaklar. Geleceğe iyi bir nesil sağlayamayacaklar. Spor yapan çocuk hem bireysel hem de takım sporlarında önce sevmeyi, paylaşmayı öğreniyor. Sosyal yönden gelişiyor. Kötü alışkanlıklarından kurtuluyor.”

Çelik beden eğitimi dersinin çocuğa spor ahlakı ve spor kültürü verdiğini söyledi. Çelik bunların da kolektif hareket etmeyi öğrettiğini ifade etti. “Spor bir insanın yaşamında gereken ne varsa ona kazandırıyor” diyen Çelik sporun çocuklara 6 şey öğrettiğini vurgulayarak bunları şöyle sıraladı “1-Sevmek, 2-Paylaşmak, 3-Sosyal yönden gelişmek, 4-Kötü alışkanlıklardan korunmak, 5-Spor ahlakı ve kültürü almak, 6-Beraber hareket etmeyi, beraber el ele verip mücadeleyi ve yaşamayı öğrenmek.”

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Müzikle herkes kendini özgürce ifade edebilir

Piyanist Dengin Ceyhan ise müzik dersinin seçmeli olması ile ilgili yaptığı değerlendirmede müzikle herkesin kendisini özgürce ifade edebileceğini ve bütün canlıların duygularına tercüman olan şeyin müzik olduğunu söyledi. Ceyhan şu ifadeleri kullandı: “Müzik ses ve ritm demektir. Müzik her şey demektir bu evren için. Herkesin kendini en özgürce ifade edebildiği, asırlar boyunca yaşayan bütün varlıkların hissettiği tüm duygulara tercüman olan şeydir müzik. Peki hayatımızın bu kadar içinde olan müziğin ders müfredatında seçmeli ders olarak verilecek olmasının ne gibi bir mantığı vardır? Çocukların gelişimi içinse eğer, özellikle klasik müziğin anne karnında bebeklere dinletilmesinin ne kadar faydalı olduğuna dair deneyler ve makaleler yeterince fazla şekilde mevcuttur.”

Piyanist Dengin Ceyhan

“Bir insanın kişiliği ve karakterinin oturmaya başladığı ilkokul, ortaokul, lise yıllarında 1 saatlik ders onların hayatından bir şey çalmaz” diyen Ceyhan şöyle devam etti: “Tam tersine bu çocukların okulda ağırlık hissetmedikleri ve strese girmedikleri tek ders. Zaten ülkemizde sanatın bu kadar geride kalması yeterince üzücü iken üstüne müfredatta müzik dersinin ikinci plana atılması çağdaş uygar bir ülke standartlarının dışına çıkılmasına bir adım daha yaklaşmaktır. Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini, ülkemizde sanatın hak ettiği yerlere ulaşmasını, iyi sanatçıların yetişmesini sağlayan eğitim programlarının hayata geçirilmesini en kısa zamanda temenni ediyoruz.”