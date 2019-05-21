Uzmanlar uyardı: Çöl tozları soluk aldırmayacak

Şiddetli rüzgârlarla ve çamurlu yağışla kendini gösterecek olan çöl tozlarının, hafta boyunca tüm ülkede etkili olması bekleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, sahra çölünden havalanan tozların hafta boyunca etkili olacağını kaydetti.

3-4 bin kilometre uzaklıktaki Batı Afrika başta olmak üzere sahra çölünden havalanan çöl tozlarının ülke semalarına ulaştığını söyleyen Prof. Dr. Toros, “Atmosferik model sonuçlarına göre çöl tozu hafta boyunca etkili olacak. Yağış alan bölgelerde çamurlu yağmur ile etkisi daha fazla görülebilecek” ifadelerini kullandı.

Her 5 çocuktan birinde var

Ancak çöl tozları özellikle astım hastaları için büyük bir tehlike oluşturuyor. Dünya genelinde 300 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 4 milyon astım hastası bulunuyor.

Hastalığın görülme sıklığı ise son 15 yılda 2 kat arttı.

• İstanbul’da 2000 yılında çocuklarda astım sıklığı yüzde 9,8 iken, 2015 yılında bu rakam yüzde 22 seviyesine ulaştı. 15 yılda iki kat artış görülürken, rakamlara göre İstanbul’da her 5 çocuktan biri astım hastası.

• Ankara’da 2000’li yıllarda astım görülme sıklığı yüzde 7 iken, 2015 yılında yüzde 18’e ulaşarak 15 yılda iki katın üzerinde bir artış meydana geldi.

Nöbetler artabilir

Herkes için Acil Sağlık Derneği (HIASD) başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu BirGün’e astım hastaları için uyarılarda bulundu. Hafta boyunca astım hastalarının dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Dr.Rodoplu, hava kirliliğinin de astım hastalarını büyük oranda etkileyebileceğini aktardı.

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Dr.Rodoplu, “Şu an alerji mevsimindeyiz. Bunun üzerine çöl tozlarının eklenmesi astım hastalarını büyük oranda etkileyebilir” diyerek çöl tozlarının, nöbet riskini artırabileceğini kaydetti.

Astım hastalarının bu süre boyunca ilaçlarını düzenli kullanmalarını ve mecbur kalmadıkça açık havada kalmamalarını ifade eden Dr.Rodoplu, maske takılması gerektiğini söyledi.

Araştırma önergesi verildi

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, ülkede astım hastalığının artmasına sebep olan etkenlerin tespit edilmesi için TBMM’ye araştırma önergesi verdi.

CHP’li Gök’ün verdiği araştırma önergesinde “Yurttaşlarımızın hastalık hakkında bilgilendirilerek farkındalık yaratılması ve hasta tedavilerinin eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için doğru politikaların oluşturulabilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını arz ederiz” dendi.

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Astımda görülen artışın sebepleri:

• Gen,

• Plastik ürün,

• Deterjan,

• Temizlik malzemesi kullanımı,

• Hızlı şehirleşme,

• Sanayileşme artan çevre ve hava kirliliği,

• Hazır gıda ve fast food tüketimi,

• Hareketsiz yaşam,

• Aşırı antibiyotik kullanımı.