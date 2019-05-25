Uzmanlardan ailelere uyarı: Şizofreniyi ergenlik belirtisiyle karıştırmayın

Beynin karar verme bölgesinin bozulmasıyla ortaya çıkan şizofreni, dünyadaki tüm ırk ve kültürlerde görülebilen bir hastalık. Türkiye’de yaklaşık 300 bin şizofreni hastası olduğu tahmin ediliyor. Şizofreni hastaları, kafalarının içinde kendilerine ait olmayan sesler tarafından yönetildiklerini, duygularının ve düşüncelerinin denetlendiğini düşünüyor.

Ruhsal bir bozukluk olan şizofreni sadece bu hastalıktan mustarip olan kişilerin değil, yakınlarının da hayatlarını kâbusa çevirebiliyor. Bu bozulma neticesinde şizofreni hastası, kendisini rahatsız etmeye başlayan dış dünyadan bağımsız, kişiler arası ilişkilerden ve gerçeklerden uzaklaşarak kendi kendine yeni bir dünya kurmasına yol açıyor.

Genç yaşta ortaya çıkıyor

Geçen günlerde İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan, internet üzerinden sipariş ettiği siyanürü ailesine şerbet diye içirip anne babasını katletmişti. Kalkan’ın son zamanlarda psikolojik rahatsızlıklar yaşadığı ancak tedavi görmediği öğrenilmişti. Sağlık kontrolünde ise Kalkan’a ‘şizofreni’ tanısı konulmuştu.

Yaşanan bu olayla şizofreni tekrar gündeme geldi. Aileler, çocuklarındaki şizofreni belirtilerini ergenlik belirtileriyle karıştırabiliyor. Bu nedenle, çocuklardaki değişim aileler tarafından ‘geçici’ görülüyor. Ancak ailelerin ilgisizliği bu durumu bir felakete götürebilir. Uzman Psikolog Didem Üngör Dörtkol, konuyla ilgili BirGün’e bilgilendirmede bulundu. Şizofreninin oldukça yaygın hem de genç yaşta ortaya çıkabilen bir rahatsızlık olduğunu aktaran Dörtkol, erkeklerde daha sık görüldüğünün altını çizdi.

Aileler iyi gözlemci olmalı

Dörtkol, şizofreninin ergenlikteki değişimlerden bağımsız olduğu kaydetti. “Şizofreninin kendine has bir duygulanımı, fiziksel duruşu ve düşünce yapısı vardır. Bu yüzden ergenlikle karıştırılmaz” diyen Dörtkol, ailelerde uyarılarda bulundu. Şizofreninin erken yaşlarda ortaya çıkabilen rahatsızlık olduğunu vurgulayan Dörtkol, ailelerin iyi bir gözlemci olması gerektiğini söyledi.

Dörtkol, “Ailelerin şüphelenmesi halinde önce psikiyatri servisine başvurmaları ve iyi bir değerlendirmeden geçmesi öneriliyor” ifadelerinde bulundu.

Uzman Psikolog Didem Üngör Dörtkol

Tedavi nasıl olmalı?

Uzman Psikolog Didem Üngör Dörtkol, şizofrenide izlenecek tedavi yolunu şu sözlerle ifade etti:

“Şizofreni psikotik bir rahatsızlık olduğu için öncelikli müdahale ilaç tedavisidir. Bazı durumlar hastane yatışı da gerektirir. Bunlara ek olarak psikoterapi desteği ile de hastanın sosyal becerilerinin kazanılması hedeflenir. İyi bir tedavi ve kontrol programı içinde olan hasta sosyal olarak toplumda var olabilir ve kendi hayatını yaşayabilir. Onları topluma kazandırmak ise bizlerin en büyük görevidir. Aksi takdirde önce kendileri için sonra da toplum için üzücü şeylerin yaşanması kaçınılmazdır.”