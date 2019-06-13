2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Liverpool kupayı 6. kez şehrine götürdü, muhtemel o futbol şehrinin en güzel hikâyesi. Ama adına futbol denilen oyunda sevinenler kadar yüzleri gülmeyenler, çilesi bitmeyenler, seneleri ummak ve beklemekle geçirmişler de var. Liverpool’u anlatması kolay. Zor olan çilekeşleri, zamanı beklemekle geçirmişleri, ahir ömründe takımının kaldırdığı bir kupayı görmeden bu dünyadan göçüp gitmişleri hatırlamak. Sevinenleri başka bir yazıya bırakıp, çilekeşleri hatırlayalım…

‘CİNAYET İŞLEMEYE RAZIYDIM’

Bilir misiniz, Ada futbolunda çile çeken takım taraftarının yer aldığı “Long Suffering Fan Index” (uzun süre çile çekenler sıralaması) nicedir kupa yüzü görmemiş, yüzü gülmemiş takımları anlatır. Sıralamanın ilk sırasında Manchester’a 15 kilometre uzaklıkta, Roch nehrinin kıyısına kurulmuş, kökleri 1086 senesine kadar uzanan 95 bin nüfuslu tarihi kasabanın mavili takımı Rochdale AFC. İnanması güç ama kuruldukları 1907 senesinden günümüze tek kupa dahi kazanamamışlar. 1974-2010 arasında demir attıkları 4. ligde kesintisiz 37 sezon mücadele vermişler. Demirbaşı oldukları League 2, zaman içinde “Rochdale Ligi” olarak anılmış futbol âleminde! Haliyle rakip takım taraflarının alaycı tezahüratlarına konu olmuşlar. 30 seneden fazla kulübün direktörlüğünü yapmış Graham Morris, “Ne bitmez çileymiş, çifte cinayet işleseydim bu kadar çekmezdim!” diyor söyleşilerinde. 2018-19 sezonunu 24 takımlı ‘League One’da 15. sırada bitirdiler. Mabetleri Spotland Stadı 10.299 kapasiteli, 2018-19 sezonunda evlerinde 3.574 taraftar ortalaması yakaladılar…

HARTLEPOOL’UN HİKÂYESİ

Çile çekenler sıralamasında 2. sırada Hartlepool United, İngiltere’nin kuzeyinde 92 bin nüfuslu sahil kasabasının takımı. Günümüzden 111 sene önce, 1908 senesinde kurulmuş mavi beyazlılar, futbol aleminde lakapları “Monkey Hangers” (maymun asanlar). Anlatalım hikâyesini kalemimiz yettiğince. Rivayete göre Napolyon Savaşları sırasında batan bir Fransız gemisinden kurtulan tek canlı Fransız ordusunun üniformasını giymiş küçük bir maymunmuş ve yüzerek Hartlepool sahiline çıkmış. Muhtemel Fransız askerleri eğlence olsun diye üniforma giydirmişler garibime. Maymunu yakalayan yerel halk üzerindeki üniformadan ötürü önce yargılanmasına karar vermiş ama konuşamadığından kendini savunacak durumda olmadığını anlayınca idam etmenin daha uygun olacağına kanaat getirmişler ve oracıkta sallandırmışlar bahtsızı. O tarihten sonra maymun kasaba folklorunda önemli yer edinirken maymun heykeli kasabanın simgesi haline gelmiş…

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Bu vesileyle 90’lı senelerin sonunda Stuart Drummond adındaki taraftarın takımın maç günleri maskotluğunu yaptığını, maymun kostümüyle çıktığı maçlarda bazı stadlardan men edildiğini hatırlatalım. Bunun gerekçeleri arasında, maymun kıyafeti giyerken kadın saha görevlisine uygunsuz davranış da bulunuyor! Maskotluk kesmemiş olacak ki, 2002 senesinin yerel seçimlerinde kasabanın belediye başkanlığı için adaylığını koymuş ve kazanmış sevdalı taraftar. Seçim vaatleri arasında kasabanın tüm çocuklarına bedava muz dağıtılması da varmış. Sözünü yerine getirmemesine rağmen 2006 senesinde ezici çoğunlukla bir kez daha kazanırken 2009’da arka arkaya 3. dönem belediye başkanı seçilmiş. Kendisi ülkede üç dönem arka arkaya seçilen ilk belediye başkanı, yabana atılmasın!

Hartlepool United, İngiltere’nin kuzeyinde 92 bin nüfuslu sahil kasabasının takımı.

Takıma dönersek, Ada futbolunun efsanelerinden Brian Clough teknik direktörlük kariyerine 1965 senesinde takımda başlamış. En önemli başarıları 1974-75 sezonunda Lig Kupasında 4. tura kadar yükselmişler. Şimdilerde ada futbolunun 5. Liginde yer alıyorlar ve 7.787 kapasiteli mabetleri Victora Stadında geçen sezon 3.124 taraftar ortalaması yakaladılar. Mabetleriyle ilgili hikâyeyi de anlatmadan geçmeyelim. Stat Kuzey Denizi’ne baktığı için kış aylarında çok soğuk olurmuş, haliyle futbolcular sürekli soğuktan şikâyet ederlermiş. 1920’lerdeki hocaları Bill Norman antrenmanlara çırılçıplak çıkar, karların içinde yuvarlanıp oyuncularına antrenman için havanın çok soğuk olmadığını telkin etmeye çalışırmış. 1931 senesinde muhtemelen zatürreeden hayata gözlerini yummuş…

TARAFTARLARIN YÖNETTİĞİ KULÜP

Listenin 3. sırasında, Exeter City, ülkenin güneyinde Devon bölgesinde 130 bin nüfuslu şehrin kırmızı beyazlıları. Kökleri 1901 senesine kadar uzanıyor, tarihleri boyunca hep alt liglerin bayırlarında top koşturmuşlar. 1989-90 sezonunda 4. Lig’de tarihteki ilk şampiyonluklarını yaşamışlar ama uzun sürmemiş mutlulukları. 1994’te dönmüşler geldikleri yere, 2002-03 sezonunda amatöre düşmüşler. Geçen sezonu 24 takımlı League Two’da 9. sırada bitirdiler. 1931 senesinde Federasyon Kupasında çeyrek final oynamışlıkları da var. 2004 senesinde başkanları John Russell yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanınca kulübün kontrolünü taraftarlar almış ve aralarında para toplayarak borcun bir bölümünü ödemeyi başarmışlar. 2005 senesinde kupa maçında Manchester United karşısında deplasmanda aslanlar gibi oynayıp evlerindeki rövanşa hak kazandıklarında bir milyon sterline yakın gelir elde edip borcu kapatmışlar…