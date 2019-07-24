Uzun yol koşucusunu kaybettik

Türkiye devrimci hareketinin önemli isimlerinden Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) kurucularından, ÖDP Genel Başkan Yardımcılığı, Parti Meclisi Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Haydar İlker hayatını kaybetti. Devrimci Gençler’in yakışıklı abisi Haydar İlker’e, bugün Ankara’dan veda edilecek. Haydar İlker için ilk olarak 13.00’te İnşaat Mühendileri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda tören gerçekleştirilecek. Ardından Haydar İlker’in cenazesi ikindi vaktinden sonra Cebeci Asri Mezarlığı’ndan yıldızlara uğurlanacak.

Haydar İlker, 68 öğrenci hareketinin içinde yer aldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde devrimci mücadelenin başlamasında en önemli isimlerden biri oldu. 1970’li yılların sonunda yükselen halk mücadelesinin parçası oldu. 1974 yılında KTÜ Jeoloji Mühendisliği Fakültesinden mezun olduktan sonra 1974-1980 yılları arasında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. Cuntadan nasibini alan İlker, Mamak Cezaevi’nde mücadelesini sürdürdü. Yeniden toparlanma sürecinde aktif görev aldı. Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin kurulduğu günden bu yana içinde yer aldı. İlker, TMMOB’de de aktif çalışma yürütmüş ve Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat İçin Vakıf’ın da kurucuları arasında yer almıştı.

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Avrupa Sol Partisi, SYRIZA ve Finlandiya Komünist Partisi başta olmak üzere yurtdışından pek çok sol parti de Haydar İlker’in hayatını kaybetmesinin ardından ÖDP’ye baş sağlığı mesajı gönderdi.

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Mücadele arkadaşları Haydar İlker’i anlattı

“YAŞAYARAK GÖSTERENLERDENDİ”

“Son anına kadar, rüzgârı tersine çevirmek için omuzdaş olduk onunla” diyen ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, duygularını şöyle anlattı:

“Haydar Abi, 70’de de 80’de de vardı… Biz onu, 20 yılı aşkın zamandır kesintisiz mücadele ettiği Özgürlük ve Dayanışma yolculuğumuzda tanıdık… Devrimci gençliğimizde çok şey öğrendiğimiz, üzerimizde çok emeği olan birisiydi. Bizim Haydar Abi’mizdi…

Çok şey anlatarak değil yaşayarak gösterenlerdendi. Örgütlü mücadele içinde nerede ihtiyaç var ise büyük, küçük bakmadan orada sorumluluk almaktan kaçınmadı. Liberalizmin hastalıklarından birisi olan bireyselliğin öne çıktığı bu dönemde kolektif hareketin ve örgütlü mücadelenin devrimci gereklerini eksiksiz yerine getirdi. Kimin eksiği varsa yardımına koştu, dayanışmayı her anında yaşadı. Bu mücadele için emeğini bir gün olsun esirgemedi. Son anına kadar, rüzgârı tersine çevirmek için omuzdaş olduk onunla.

Bizleri, Devrimci Gençleri her zaman sahiplendi. Sorumluluk almamız için bizi teşvik etti, aldığımız sorumluluklarda yanı başımızda oldu. ÖDP’nin büro çalışmaları için de, Dev-Genç Marşı okurken de aynı tereddütsüz inancı taşıdığına tarihimiz ve yoldaşları şahittir. Onunla omuz omuza mücadele vermek bizim için hayatımız boyunca taşıyacağımız bir gurur. Devrimci geçmişimizi birlikte savunduğumuz zamanlarda bize devrimci geleceğimizin yolunu da açanlardandı. Devrimci yolunda hep yürüyeceğiz. Bir saniye bile olsun, yönümüzü onun da inandığı yıldızlara ve güneşe çevirmekten vazgeçmeyeceğiz. Onun da bizden ve tüm yol arkadaşlarından beklediği budur. Rahat uyu devrimci gençliğin güzel abisi…”

“İNANÇLI VE KARARLI BİR ARKADAŞIMIZDI”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz:

TMMOB’nin bugünlere taşınmasında çok büyük emekleri olan bir yol arkadaşımızdı. Jeoloji Mühendisleri Odası’nda Genel Sekreterlik ve yönetim kademelerinde bulundu. Toplumsal mücadelenin hayatın her alanında verilmesine inanan, çok yönlü, inançlı ve kararlı bir arkadaşımızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz.

Haydar abi, Teoman Öztürk’lerden başlayan mücadele geleneğinin bizlere, gelecek kuşaklara devredilmesinde mihenk taşlarından biridir. Haydar İlker’i ve yitirdiğimiz tüm değerleri saygı ile anacağız. Onların anısını TMMOB mücadelesinde yaşatacağız.

“O BİZİM EN GÜZEL ABİLERİMİZDENDİ”

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Alper Taş, Haydar İlker’den şöyle bahsetti:

“O bizim en güzel abilerimizdendi. Onu tanımak, onunla birlikte mücadele etmek onun yoldaşı olmak güzeldi. Keşke daha fazla yan yana, omuz omuza yürüyebilseydik. Özgürlüğün ve Dayanışmanın ülkesine yürüyüşümüzde hep yüreğimizde olacak. Onu yüreğimizin derinliklerine yolculuyoruz.”

“TİTİZ BİR BİRGÜN OKURUYDU”

BirGün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, dostu Haydar İlker’i şu cümlelerle anlattı:

“Haydar, gazete fikri tartışıldığı andan itibaren katkı sunmaya başladı. Kuruluş aşamasında da görev aldı. Ne zaman başımız biraz sıkışsa ilk çözüm üretmeye çalışan arkadaşlarımızdan biri oldu. Aynı zamanda titiz bir BirGün okuruydu. Eksik gördüğü her haber için arar uyarılarda bulunurdu. İyi şeyler için de kutlamayı ihmal etmezdi. Onu çok özleyeceğiz. Çok kıymetli bir arkadaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük.”

“DEVRİMCİLİĞİN ÖNCE İYİ İNSAN OLMAKTAN GEÇTİĞİNİ BİLENLERDENDİ”

İlker’in kurucuları arasında yer aldığı TAKSAV’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Candansayar ise şu sözlerle Haydar İlker’i anlattı:

“Haydar İlker, Karadeniz’den başlayan yolculuğu boyunca devrimci pratiği hepimize örnek olacak düzeyde hayatına uygulayan yoldaşımız, abimiz, dostumuzdu. TAKSAV’ın kurucularından olmasının ötesinde… Vakfın bu güne kadar emekçisi olmaktan da hiç bir zaman vazgeçmedi. Devrimciliğin önce iyi insan olmaktan geçtiğini bilenlerdendi. Ölümün son olmadığı insanlardan biri. Bizimle yolculuğu sürecek. Yattığı yer incitmeyecek.”