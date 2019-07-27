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27.07.2019
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Üzüntü kırık kalp sendromunun sebebi

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TUĞÇE ÇINAR

Amerikan Kalp Derneği’nin Kırık kalp sendromu ile kanser arasında ilişki olduğuna dair araştırması tartışma yarattı. Prof. Taner Gören, “Bu sendrom kesin kansere yol açar denilemez ama bu hastalarda genetik çalışmalar derinleştirilmeli” dedi.

Amerikan Kalp Derneği dergisinde yayımlanan çalışma, stres, abartılı sevinç ve üzüntü sonucu, göğüs ağrısı ve çarpıntı gibi kalp krizine benzer şikayetlerle ortaya çıkan kırık kalp sendromuna sahip her 6 kişiden 1’inin kanser hastası olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada 44 yaş altı kadınlarda normalde kansere yakalanma oranı yüzde 0,4 iken, kırık kalp sendromlu kadınlarda bu oranın yüzde 8’e çıktığı bildirildi. Çalışmada, 45-64 yaş grubundaki erkeklerde kansere yakalanma oranı yüzde 2 olmasına rağmen bu sendroma sahip erkeklerde oranın yüzde 22’ye kadar yükseldiği de aktarıldı.

İZLENMEYE ALINMASI GEREKİYOR

Çalışmayı İstanbul Üniversitesi  Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Gören değerlendirdi. Gören, bin 750 Kırık kalp sendromu hastasının 300’ünde kanser tespit edildiğini belirterek şöyle dedi: “Ama geri kalanında yok. Şu anda netleşmiş değil. İlişkinin daha net ortaya koyulması için çalışmaların devam edileceğine dair karar alınmış. Bu sendromu taşıyan hastaları kanser yönünden de araştırın, ailesine bakın, izlemeye alın yönünden böyle bir sonuç çıkmış.”

Kırık kalp sendromu nedir ?

Tıpta Takotsubo Kardiyomiyopati olarak bilinen Kırık kalp sendromuna ilişkin şu bilgileri verdi:

Japonya’da ahtapot yakalamak için kullanılan küp şeklinde çömlek var. İsmi buradan geliyor. Ucuna ip bağlayıp denize salıyorlar, ahtapot bunun içine giriyor ve çıkamıyor. Kalbi koni olarak düşünürsek bu koninin uç kısmı üzüntü stres gibi nedenlerle aşırı adrenalin salgılaması sonucu felç oluyor. Geri kalan kısım şişiyor. Görünümü aynı o çömleğe benziyor. Kırık kalp sendromu olarak adlandırılmasının sebebi de budur.

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