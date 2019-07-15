Vakıf arazisi, devlet okulu yerine koleje verildi

Urfa merkezde yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı Şair Nabi ile Bamyasuyu Mahallelerinin ortak ilköğretim okulu olan Şair Nabi Ortaokulu’nda, derslik sayısı yetersiz kalınca öğrencilerin bir bölümü, okul bahçesine konulan prefabrik binada eğitim görmeye başladı.

ARAZİYİ DEVLET OKULU YERİNE ÖZEL KOLEJE VERDİLER

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait iki arsanın, derslik sıkıntısı yaşayan devlet okulu Şair Nabi Ortaokulu’na verilmek yerine, yapılması planlanan özel bir koleje tahsis edildiği iddia edildi. CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Konuyu yazılı soru önergesi yoluyla Meclis’e taşıdı.

ÖZEL KOLEJ İÇİN SİYASİLER Mİ DEVREDE?

Öğrencilerin bir kısmına prefabrik yapıda eğitim veren devlet okulu dururken vakıf arazilerinin hangi gerekçeyle özel koleje verildiğinin açığa çıkarılması gerektiğini belirten Tanal, “Vali, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mahalle muhtarları ve bölge sakinlerinin yoğun ısrar ve talebine rağmen Vakıflar Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıf arazilerini yeni bina inşası için Şair Nabi Ortaokulu’na tahsis etmeye yanaşmıyor. Vakıf arazileri, ne zaman inşa edileceği belli olmayan özel koleje tahsis ediliyor. Arazilerin özel koleje verilmesi konusunda siyasi baskı varsa bilelim,” dedi.

BOŞ ARAZİDE ZEHİR TACİRLERİ CİRİT ATIYOR

Boş vakıf arazilerinin akşam karanlığında uyuşturucu ticaretinin yapıldığı bir alana dönüştüğü yönünde şikayet aldığını dile getiren Tanal, “Devlet okuluna verilmek istenmeyen o boş vakıf arazileri, bölge sakinlerinin korkulu rüyası haline de gelmiş. Zehir tacirleri arazide cirit atıyor. Aileler çocukları için kaygılanıyor. İnadı bıraksınlar, araziye okul binası inşası için Şair Nabi Ortaokulu’na tahsis etsinler,” diye konuştu.



