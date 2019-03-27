Vakıf malları da Diyanet’e

Bütçeden aldığı pay, ülke genelindeki yaygın örgütlenmesi ve personel sayısının büyüklüğü ile dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün taşınmazlarından da aslan payını aldı. 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na bin 281 taşınmazın tahsisi ile rekor kırıldı.



Mülkiyetleri Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait hayrat taşınmazlardan medrese, sıbyan mektebi, kütüphane, darüşşifa, hastane, imaret gibi hayrat binalar ile arsalar ve binaların kamu kurum ve kuruluşları, benzer amaçlı vakıflar ile toplum yararına çalışan derneklere tahsisi 2018’de de sürdü. Vakıflar Genel Müdürlüğü, aralarında vakıf camilerindeki din görevlilerinin barındığı ev ve odaları kapsayan 57 ildeki bin 93 “meşruta” denilen lojmanında bulunduğu bin 281 taşınmazı, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis etti. 57 ildeki bu yapılardan en fazla tahsis 556 meşruta ile İstanbul’da yapılırken bunu 105 yapı ile Bursa, 69 yapı ile de İzmir izledi.



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DÖRT YILDA DÖRT KAT



2018 yılındaki tahsislerle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tahsisli taşınmaz sayısı 2 bin 17’ye yükseldi. 2015’te 468, 2016’da 779, 2017’de 814 olan tahsisli taşınmaz sayısı 2018’de rekor bir düzeye ulaştı.



Geçmiş yıllarda en fazla tahsis meslek odaları, vakıf ve derneklere yapılırken bu yıl ilk sıraya Diyanet İşleri Başkanlığı oturdu. Diyanet’i 327 tahsisle yine meslek odaları, vakıf ve dernekler izlerken bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na 201, belediyelere 123, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 51, üniversitelere 10, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 9, valiliklere 6, Sağlık Bakanlığı’na 4, aralarında TBMM ve bazı bakanlıkların da bulunduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ise birer taşınmaz tahsisi yapıldı.