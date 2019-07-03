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03.07.2019
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Vakıf üniversiteleri raporu açıklandı: Öğrenci başına 1 kitap

YÖK’ün açıkladığı vakıf üniversiteleri raporuna göre bazı yükseköğretim kurumlarında öğrenci başına yalnızca bir kitap düşüyor. Bir yılda üniversitelere 438 kez yaptırım uygulanırken, Şişli MYO’da bir akademisyene 578 öğrenci denk geliyor

Mustafa Kömüş Mustafa Kömüş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Vakıf Yükseköğretim Kurulları Raporu’nu açıkladı. Raporda en dikkat çeken konu yaptırım sayısındaki artış ve öğrenci başına düşen kitap sayısında oldu.

BİR YILDA 438 KEZ YAPTIRIM

Raporda denetim ve yaptırıma ilişkin şu ifadeler kullanıldı: “2016-2017 eğitim öğretim dönemi için 67 vakıf yükseköğretim kurumu olağan denetime tabi tutulmuş, 306 yaptırım/müeyyide uygulanmış, bu sayı 2017-2018 döneminde 69 kurum için 438 olmuştur. Tüm süreçlerin sonunda uygulanan müeyyidelerin çoğunluğu ‘uyarma ve düzeltme istenmesi’ şeklindedir (son iki dönemde sırasıyla 252 ve 371). Olağan denetim süreçleri sonunda 2016-2017’de 30 konu, 2017-2018 döneminde ise 44 konu hakkında ayrıntılı inceleme istenmiştir. Ayrıntılı incelemeler sonuçlandığında yine kurulun gündemine alınmaktadır. Olağan denetim süreçleri, kurumlarımız açısından da önemli bir dış değerlendirme olmakta ve geliştirmeye açık yönlerini ortaya koymaktadır. Nitekim 2016-2017’de daha önceki yıllara ait 149, 2017-2018 döneminde ise 230 müeyyide, kurumların ilgili konulardaki düzeltmeleri sonucu kaldırılmıştır.”

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AKADEMİSYEN BAŞINA 578 ÖĞRENCİ

Raporda akademisyen başına düşen öğrenci sayısında da çarpıcı veriler yer aldı. Bu konuda zirvede Lokman Hekim Üniversitesi yer aldı. Bu okulda kadrolu akademisyen başına 5 öğrenci düştü. 15 üniversite ve yüksekokulda ise akademisyen başına öğrenci sayısı geçti. Şişli Meslek Yüksekokulu’nda ise akademisyen başına öğrenci sayısı 500’ü geçti. Dikkat çeken üniversiteler ve rakamlar şöyle:

• İstanbul Bilgi Üniversitesi: 83

• Avrupa Meslek Yüksekokulu: 84

• Kapadokya Üniversitesi: 93

• Çağ Üniversitesi: 98

• Ayvansaray Üniversitesi: 115

• İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu: 287

• Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu: 454

• Şişli Meslek Yüksekokulu: 578

Raporda öğrenci başına düşen kitap sayısıyla ilgili veriler de paylaşıldı. Bu alanda zirveyi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi aldı. Üniversitede öğrenci başına 51 kitap düştüğü ifade edildi. 40 üniversite ve yüksekokulda ise öğrenci başına düşen kitap sayısı 5 ve altında gerçekleşti. Rapora göre 6 üniversitede öğrenci başına 5; 7 üniversitede öğrenci başına 4; 13 üniversitede öğrenci başına 3; 9 üniversitede öğrenci başına 2; 5 üniversitede öğrenci başına 1 kitap düştüğü aktarıldı. Öğrenci başına 1 kitap düşen üniversiteler şöyle: İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Antalya Akev Üniversitesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi.

Raporda üniversitelerin uluslararası derece kuruluşlarının listesindeki sıralamaları da açıkladı. Burada ilk üçte Koç, Bilkent ve Sabancı Üniversiteleri yer alırken, son üçte ise Nuh Naci Yazgan, İstanbul Esenyurt ve Nişantaşı üniversiteleri bulundu.

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