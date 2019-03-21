Valencia ve DC Comics arasında Batman krizi

İspanyol spor kulübü Valencia ile Batman karakterinin hak sahibi DC Comics arasında logo krizi yaşanıyor.



Ünlü süper kahraman Batman’in yapımcısı DC Comics şirketi, Valencia Kulübü’nün amblemindeki yarasanın, ünlü ‘Batman’ karakterinin logosuna benzediğini iddia ederek kulüp hakkında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne şikayette bulundu.

La Liga ekibinden cevap gecikmedi.

Kulübün kuruluş tarihinin 1919 olduğunu hatırlatan Valencia yönetimi, “İlk Batman’in yayınlandığı tarih 1939 yılı. Biz göğsümüzde bu simgeyle oynarken, Birleşik Devletler’de insanlar bizonları kovalıyordu,” ifadelerini kullandı.

DC Comics şirketi, 2014 yılında da benzer gerekçeyle Valencia Kulübü’nü şikayet etmişti.