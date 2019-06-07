Vali değil AKP il başkanı!

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turu kapsamında gittiği Ordu’da Vali Seddar Yavuz’un bir dizi yasakçı talimatıyla karşı karşıya kalmasının yankıları devam ediyor. On binlerce kişinin katıldığı mitingin erken bitirilmesi, aksi halde müdahale edileceği tehdidi savruldu, İmamoğlu ve ekibi Orgi Havalimanı’nda VIP salonuna alınmadı.

CHP’liler Valiye sert tepki gösterdi. İmamoğlu, Vali’nin talimatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Vali, devlet adamı değilmiş, yani sadece Ordu’da koltuk işgal eden birisiymiş. Biz gider her kapıdan gireriz” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, “Orada Vali diye biri yok. AKP’nin il başkanı var. AKP’ye hizmet eden, devlet adamı olmayan, her gün AKP propagandası yapan biri var. Devleti değil, kendi partisini temsil ediyor. Bir tek parti rozeti takmıyor o kadar ortada korkunun yarattığı bir travma var. Karadeniz halkının İmamoğlu’na olan yoğun ilgisini gördükten sonra ne yapacaklarını bilemeyip böyle acizliklere giriştiler” ifadelerini kullandı.

SOYLU’NUN RÖVANŞI ALINIYOR

“Bizim geleneklerimizde insana, misafire hürmet var” diyen Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzon’da protesto edilmesinin rövanşı alınmaya çalışıldığını belirterek, “Düşünün benim ve birlikte geldiğimiz heyetin VİP girişi hakkım var. Kaldı ki özel uçak. Yalanları her zamanki gibi ortaya çıkıyor. Biz bu VİP girişinden ilk defa girmedik, sayısız defa burayı kullandık. Vali yalanlarına kılıf aramasın, tetikçiliği bıraksın. İçişleri Bakanı Soylu’nun Trabzon’da protesto edilmesinin rövanşı alınıyor” dedi.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI YALAN

Ordu Valiliği’nin yaptığı açıklamada İmamoğlu’nun kendisine refakat eden polislere hitaben ‘Bu Vali tam bir it’ ifadesini kullandığını iddia etmesinin de yalan olduğunu söyleyen Torun, “Hakaret etme, işgal etme falan öyle bir şey yok. Karadeniz’de halkın İmamoğlu’na olan yoğun ilgisini gördükten sonra ne yapacaklarını bilemeyip böyle acizlikler yapmaya başladılar. Kaldı ki biz o kapıdan hiçbir ünvanı olmadan giren birçok kişi olduğunu biliyoruz. AKP’nin ilçe başkanı bile VİP alanından geçiyor. Böyle bir ortam varken büyükşehir belediye başkanlığını 18 gün de olsa mazbatasını almış birinin oradan girememesi söz konusu olamaz. Karadeniz halkı İmamoğlu’nu bağrına bastı. Karadeniz tarihi böyle bir ilgi böyle bir miting görmemiştir” diye konuştu.

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Seddar Yavuz AKP döneminde vali oldu.

Vali’nin icraatleri

• Vali Yavuz, Muş Valisi’yken gençlere yazdığı bir mektubunda: “Sizleri, ülkeyi yeni baştan yüceltecek, İslam Dünyasına ve ümmetine sahip çıkacak, İslam dünyasında akan kan ve gözyaşında dur diyebilecek nesiller olarak görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

• Referandum günü Muş’un Hasköy ilçesinin Dağdibi köyünde elinde tüfekle fotoğraf çektiren ve bunu paylaşan bir şahsa ilişkin soruyu yanıtlayan Yavuz,”O fotoğrafın o saatte çekildiğine dair elimizde bir bilgi, belge yok. Yani kaybedince çamura yatmak denir buna açıkçası” diye konuşmuştu.

• Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen “Arım Balım Peteğim” projesi kapsamındaki tesisin açılışında AKP’nin fındık ve arıcılık politikasını eleştiren CHP’li Onursal Adıgüzel’in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Ordu Valisi Yavuz, “Açılışta bu tür konuşmalar yapılmamalı. Bundan sonra milletvekillerine konuşma vermem” demiş, Vali’nin milletvekillerine konuşma yasağı koymaya kalkması MHP’lilerin bile tepkisine yol açmıştı.

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Soylu’ya yanıtı halk verecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında İmamoğlu’nun Karadeniz turunda yaşananlara değindi: “Soylu milletvekili olmadan önce o salonlarda bulunduğu halde şimdi nasıl oluyor da İmamoğlu’na o salonun kapısını kapatabiliyor? Ordu Valisi o kapıdan İmamoğlu’nu sokmayarak İstanbul’daki 16 milyon İstanbullunun İmamoğlu üzerinden gönlünü ve hatırını kırmıştır. Bu yaşananlar Soylu’nun seviyesini göstermiştir. Soylu’nun sözlerinin hiçbirine yanıt vermeyeceğiz. Ona cevap Trabzonlulardan geliyor. Soylu’nun seviyesine inemeyiz çünkü o seviyeye inersek çıkarken vurgun yeme ihtimalimiz yüksektir.”