Vali istifa etti ama eylemler sürecek

MELTEM DEMİRALP

ABD’ye bağlı özerk bölge statüsündeki Porto Riko’da, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle uzun süre sokak gösterilerine yol açan Vali Ricardo Rossello istifa etti. Ricardo Rossello, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasıyla görevini bıraktığını ve yerine Porto Riko Temsilciler Meclisi’nin oy birliğiyle vekil olarak seçtiği Pedro Pierluisi’nin geleceğini açıkladı. Nüfusu 3 milyonu aşan Porto Riko’da, Rossello’nun hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları ve mesajlaşma uygulaması Telegram’da bazı politikacılar hakkında kullandığı küfürlü yazışmalarının sızması, adada uzun bir süre geniş çaplı protestolara neden olmuştu. Hızla büyüyen gösterilere, Ricky Martin, Marc Anthony ve Daddy Yankee gibi dünyaca ünlü isimler de destek vermişti. Başta istifa etmemekte ısrar eden Rossello, önce Yeni İlerici Parti (PNP) Başkanlığını bırakmış ve 2020’de düzenlenecek seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Porto Riko’da haftalarca süren eylemlerde öne çıkan Jornada: Se acabaron las Promesas üyesi 35 yaşındaki Jocelyn Velazquez Rodriguez hem valinin istifasını getiren eylem sürecini hem de bundan sonra yapacaklarını BirGün’e anlattı.

Vali istifa etti fakat yönetime öfke de sürüyor. Önümüzdeki süreçte neler yapacaksınız? Protestocuların talepleri ve beklentileri nelerdir?

Bu kesinlikle büyük bir kırılma noktasıydı. Ülkedeki kolektif bilincin bir sonucu olarak bu istifa gerçekleşti. Yolsuzluğun bitmesi ve hükümetteki herkesin istifa etmesi bizim için çok büyük önem taşıyor. Koloniciliğin ve mali kontrolün son bulması önümüzdeki süreçte temel taleplerimiz olacak.

Kamu borçları, işsizlik ve yoksulluk oranlarının çok yüksek olması isyanın en önemli faktörlerindendi. Yönetim değiştiğinde bu sorunların iyileştirileceğini düşünüyor musunuz? Yeni yönetimden beklentileriniz nelerdir?

Porto Rico, 120 yıldır Amerika’nın kolonisi statüsünde. Amerika Birleşik Devleti tarafından yıllardır sömürülen Porto Rico için sadece yönetimin değişmesi çözüm değildir. Kendi kaderimizi tayin edebilme gücünü ABD’den aldığımız takdirde gerçek bir değişim yaşanacaktır. Yönetimin değişmesi Porto Rikoluların yaşam koşullarının iyileşeceği anlamına gelmiyor. ABD Kongresi tarafından uygulanan ve kolonyal yönetimdeki her şeye karar veren Mali Kontroller bunun en önemli nedenlerinden biri.

Kadınların, eşcinsellerin ve gençlerin protestolara daha çok katıldığını söyleyebilir miyiz? Protestocular toplumun hangi kesimlerinden geliyor?

Gençler protestodaki en önemli aktördü. Toplumun tüm kesimleri protestolara katıldı ancak Porto Riko işçi sınıfının çocukları eylemlerin öncüsü oldu. Kadınlar ve LGBTİ ler de eylemlerin içerisinde aktif olarak yer aldı bu kesimler olmadan mücadeleyi sürdürmemiz mümkün olmazdı. Kabine üyelerinin ve valinin seksist ve homofobik söylemleri kadınlara ve Lgbti+lara karşı nasıl bir nefret taşıdığını gösteriyor. Bu hükümetin taşıdığı patriyarkal zihniyetin nasıl bir hal aldığını gösteriyor.

Porto Riko Devleti’nin statüsü ve ABD’den bağımsızlığı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Porto Riko başarısız bir devlet. Kurumlar, ülkeyi yağmalayan ayrıcalıklı sınıflara her türlü hizmeti verirken, bu ülkedeki hiçbir kurum yurttaşlar için hizmet vermiyor. Benim de genel koordinatörü olduğum The Jornada Se Acabaron Las Promesas örgütü Porto Riko’nun bağımsızlığı için mücadelesini sürdürüyor. Burada halk hareketinin yükseldiğini görüyoruz ve bağımsız, özgür bir ülke kurana kadar taleplerimizden geri dönmeyeceğiz.

Eylemler ne zamana kadar devam edecek?

Zafere ulaşana kadar protestolar devam edecek. Bu mücadeleyi çocukların nitelikli eğitimden faydalanabildiği, cinsiyetçi şiddetin son bulduğu ve tüm farklılıkların bir arada yaşayabildiği zamana kadar devam ettireceğiz. Ancak bu şekilde evlerimize huzurla dönebiliriz.