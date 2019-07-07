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08.07.2019
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Vali Yerlikaya’dan borç açıklaması

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na vekalet ettiği dönemde belediyenin kesinlikle borçlanmadığını iddia ederek, “Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır” dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, İBB Başkanlığı’na vekalet ettiği dönemle ilgili basın yayın organlarından çıkan haberleri yalanlayarak açıklama yaptı.

Yerlikaya, açıklamasında “Şahsımı hedef alan yalan ve iftira haberler nedeniyle açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı. İBB Meclisi mayıs ve haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır. (Kredi borçları, personel giderleri, hak ediş ödemeleri vb.” ifadelerini kullandı.

Gerekli hukuksal yollara başvuracağını dile getiren Yerlikaya şunları söyledi:

“İBB hizmetlerinin sürdürülebilmesi için çeşitli istihdam modelleriyle ihtiyacı gerekli görülen personel alınmıştır. (Örnek: Her yıl 4 aylığına geçici olarak İBB Plajlarında istihdam edilen 883 adet cankurtaran, temizlik ve güvenlik personeli vb. gibi) İBB’nin bütün harcama ve işlemleri bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl ve bundan sonra da Sayıştay tarafından düzenli olarak denetlenmektedir, denetlenecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından açıklama zorunluluğu gerektiren, yalan, iftira ve isnatlar içeren haber ve yorumlarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde hukuksal yollara başvurulacaktır.”

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında “Belediye’nin 31 Mart günü 26.7 milyar olan borcu 23 Haziran itibarıyla 30 milyar TL’ye çıktı. İBB’nin 82 bin olan personel sayısı bu dönemde 84 bin 500’e çıktı. Yani, 51 günlük sürede 2 bin 500 yeni personel alındı. 16 Haziran günü belediyenin kasasından tek kalemde 1.7 milyar lira çıktı” ifadelerini kullanmıştı.

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