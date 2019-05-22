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23.05.2019
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Validen, “Her şey güzel olacak diyor İmamoğlu, çok seviyorum” diyen 100 yaşındaki teyzeye: Onu söylemeseydik

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Karabük Valisi Fuat Gürel, doğum günü ziyaretinde bulunduğu 100 yaşındaki Nazire Baş’ın, “Allah devletimize de çok versin, hayırlısını versin, güzel olacak diyeni versin. Her şey güzel olacak diyor İmamoğlu, çok seviyorum” temennisinde bulunması üzerine araya girerek “Onu söylemeseydik, orayı geçelim” müdahalesinde bulundu.

T24’ün aktardığına göre, Vali Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, 19 Mayıs’ta 100. doğum gününü kutlayan Nazire Baş’ı ziyaret etti. Baş, Özlem Aras Gürel’in “Devletimiz için de bir şey söyle Nazire Teyze” demesi üzerine şu mesajı verdi:

“Devletimiz olmazsa biz olur muyuz? Allah devletimize de çok versin, hayırlısını versin, güzel olacak diyeni versin. ‘Her şey güzel olacak diyor’ İmamoğlu; bakıyorum, seviyorum.”

Bunun üzerine Vali Gürel, “Onu söylemeseydik…  Orayı geçelim” diye araya girerken; videoda görülmeyen biri de “Orayı kesin” dedi.

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