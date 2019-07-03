Valilik acil toplanma alanlarından habersiz

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Bilgi Edinme Hakkı kapsamında Ankara’daki acil toplanma alanlarını sordu. Toplanma alanlarının yerlerini ve imar durumunu soran Emir’e gelen yanıtta Valilik, acil toplanma alanlarının imar durumunu bilmediğini iddia etti.

Valilik yanıtında, olası bir deprem ve sel gibi afet durumunda Ankaralıların toplanabileceği bin 681 adet alan olduğunu ifade etti. Resmi toplanma alanlarının toplam büyüklüğü ise 18 milyon 324 bin 349 metrekare olarak açıklandı.

EN FAZLA KEÇİÖREN’DE

358 adet ile Keçiören en çok toplanma alanı bulunan ilçe olurken, Keçiören’i 275 alan ile Mamak, 243 alan ile Yenimahalle takip etti. 920 bin 890 nüfuslu Çankaya ilçesinde ise 194 toplanma alanı bulunuyor.

“BİLGİMİZ YOK” YANITI

Toplanma alanlarının istatistiklerini paylaşan Valilik, bu alanların imar durumu hakkında ise, “Toplanma alanı olarak belirlenen alanlarda imara açıldığına ilişkin olarak belediyeler tarafından kurumumuza gönderilen herhangi bir bilgi bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

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SORMAYA GEREK DUYMUYOR

Valiliğin yanıtını “devlet ciddiyetinde” uzak bir yanıt olarak değerlendiren CHP Ankara Milletveki Emir, “Bir kentin yönetimindeki en üst idari makam olan Valilik, Ankara’da olası bir afet durumunda ne kadar alanın toplanma yeri olarak Ankaralının hizmetinde olduğunu bilmiyor. Bundan üç yıl önce Ankara’da belirlenmiş olan deprem toplanma alanlarının hangileri olduğunu, son 10 yılda imara açılan toplanma alanlarını o zamanki Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye sormuştuk. Yıllar geçti yanıt yok. Valilik ‘bilmiyorum’ diyerek topu belediyelere atıyor. Bilmiyor, daha kötüsü merak dahi etmiyor. Belediyeye, ‘Hangi toplanma alanlarını imara açtınız?’ diye sorma ihtiyacı da duymuyor” dedi.