Valilik’ten Dersim tabelası kararı

Tunceli Valiliği, Belediye Meclis üyelerinin oylamasıyla Dersim Belediyesi tabelası asılması kararına durdurma getirdi. Valilik, tabelanın asılmasının yasal olmadığını beyan etti.
Dersim Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, “Karar, valilik makamına gönderildi, oranın kararına göre davranacağız” açıklaması yapmıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hedef göstermiş, “Türkiye’de Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olmayacaktır. Karar, yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır” açıklaması yapmıştı.