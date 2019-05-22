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22.05.2019
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9 yaşındaki çocuğun inşaat çukuruna düşerek ölümüyle ilgili 1 gözaltı

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Fotoğraf: DHA

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan’da 9 yaşındaki çocuğun inşaattaki çukura düşerek ölümüyle ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Öte yandan, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Çarşamba günü saat 18.30’da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak’taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi adlı yavrumuz hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır”

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1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eyüpsultan’da inşaat alanındaki çukura düşüp yaşamını yitiren 9 yaşındaki Baran’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında müteahhit Emrah D. gözaltına alındı.

Eyüpsultan, İslambey Mahallesi Fulya Sokak’taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna dün akşam saatlerinde düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi soruşturmasıyla ilgili olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müteahhit Emrah D. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliye sevk edilmesi bekleniyor.

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