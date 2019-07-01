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02.07.2019
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Valilikten sınıra ‘uzun boylu bitki’ yasağı

Mardin Valiliği sınırda 'güvenlik sorunu' yarattığı gerekçesiyle uzun boylu bitkilerin ekimini yasakladı. Yasağa meyve bahçeleri de dahil edildi.

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Mardin Valiliği tarafından yayımlanan genelgeyle sınıra ‘uzun boylu’ bitkilerin ekilmesi yasaklandı. Yasağa gerekçe olarak ‘güvenlik’ gösterildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada mısır, ayçiçeği gibi bitkilerin ve meyve bahçelerinin “sınır hattında ve tüm ilçe karakollarında güvenliği tehlikeye attığı” söylenirken, bu bitkilerin ekimine yasak getirildi.

Yapılan açıklamada “İlimiz tüm İlçe Karakollarının ve ayrıca Hudut Karakollarının sorumluluk alanında yer alan 1nci ve 2nci derece kara yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde (Özellikle hudut hattına paralel giden köy yolları ile hudut devriye yolları arasında kalan alanlarda) uzun boylu bitkilerin (Mısır, Ayçiçeği, Meyve Bahçesi vb.) ekiminin yapılmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11nci maddesi gereğince izin verilmeyecektir” denildi.

‘HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAKTIR’

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sınır hattında ve tüm ilçe karakollarında güvenlik açısında risk oluşturan uzun boylu bitki ekiminin yapılmaması konusunda ilgili Kaymakamlıklar, İlçe Karakolları ve Hudut Karakolları ile İlçe Tarım ve Orman  Müdürlükleri her türlü emniyet tedbirleri alınacaktır.”

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