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13.06.2019
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Valinin makam aracının yanında drift atınca cezayı yedi

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Sivas’ta kırmızı ışıkta bekleyen Vali Salih Ayhan’ın makam aracının yanında hem ışık ihlali hem drift yapan sürücüye ceza uygulandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan’ın içerisinde bulunduğu makam aracı, kentin en işlek bölgelerinden Dört İşletme Kavşağı’nda kırmızı ışık yandığı sırada beklemeye başladı. Bu sırada, kavşakta önce ışık ihlali yapan ismi açıklanmayan otomobil sürücüsü, daha sonra aracıyla drift yaptı.

Vali Ayhan’ın koruma ekibindeki polislerin bildirmesi üzerine araç kısa sürede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, aracı 60 gün trafikten men edildi. Polisler, sürücüye, ‘tehlike yaratacak ve çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak araçları kullanmak’, ‘kırmızı ışık kurallarına uymamak’ ve ‘drift atmak’ suçlarından 5 bin 10 lira para cezası uyguladı.

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