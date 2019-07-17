24.6 C
Istanbul
17.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma

Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile bazı belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin, “AKP’li belediyelerin yardım talebini reddederek, başka illerdeki HDP’li belediyelere yardım yaptığı” iddiaları üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı.

Başsavcılığın Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında görev suçu kapsamında soruşturma izni verilmesi talebinde bulunduğu bildirildi

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,419AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma

birgun.net -
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile...
Devamını Oku

ASTROFEST 2019, ay tutkunlarını Uludağ’da buluşturacak

birgun.net -
Ünlü bilim insanları ile gökyüzü tutkunları Uludağ’ın zirvesinde ASTROFEST 2019'da bir araya...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

birgun.net -
“İncirlik’te ABD’nin nükleer silahı var”
Devamını Oku

İran: Balistik füze programını ABD’yle müzakere etmeyeceğiz

birgun.net -
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasının...
Devamını Oku

Akşener’den Erdoğan’a: İsraf sevdanı bir kenara bırak

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM)...
Devamını Oku

Meteorolojiden sağanak uyarısı

birgun.net -
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç...
Devamını Oku

Çağlayan Vadisi’ne HES projesi büyük tepki topladı

birgun.net -
Rize'nin Fındıklı ilçesinde doğal sit alanı Çağlayan Vadisi’nde Hidroelektrik Santral (HES) yapımı...
Devamını Oku

Pogba’nın bonservis bedeli belli oldu

birgun.net -
Manchester United'ın Real Madrid'in ilgilendiği Paul Pogba için 200 milyon avro bonservis...
Devamını Oku

Galatasaray için Samatta iddiası

birgun.net -
Galatasaray forvet transferinde rotayı Belçika’ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Genk forması giyen Samatta’yı gündemine...
Devamını Oku

Şule Çet’in öldürüldüğü plazada inceleme yapılıyor

birgun.net -
Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in, plazanın 20'nci katından düşerek şüpheli bir şekilde...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi