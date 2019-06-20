Van Gogh’un intihar ettiği silah açık artırma ile satıldı

Ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un kendini öldürürken kullandığı düşünülen silah, Paris’te açık artırmayla satışa sunuldu. Lefaucheux marka silah 162 bin 500 avroya (yaklaşık 1 milyon 65 bin liraya) alıcı buldu.

Paslanmış ve kullanılamaz durumda olan silah 162 bin 500 avroya satıldı. İsmi belirtilmeyen ve özel bir koleksiyoncunun satın aldığı 7 mm’lik bir cep pistolu olan silah, 1960’lı yıllarda, Van Gogh’un kendini öldürdüğü Fransız kasabası Auvers-sur-Oise yakınlarında tarlada bulunmuştu.

Sanat tarihinin önemli silahı, Van Gogh Müzesi’nde sergilenmişti. Van Gogh’un silahı bir hancıdan ödünç aldığı ve bu silahla intihar ettiği belirtiliyor. Diğer bir ölüm senaryosu ise iki çocuğun silahla oynarken, kaza sonucu ateş almasıyla Van Gogh’un yaralandığı ve daha sonra öldüğü.

Vincent Van Gogh, 29 Temmuz 1890’da hayata veda etti.

Van Gogh Enstitüsü: Bu trajedi ticarileştiriliyor

Ölümünden yaklaşık 70 yıl sonra, kaldığı şatonun arkasında bulunan aynı tarlada, paslanmış bir tabanca bulundu.

Uzmanlar tabancanın 50 ila 80 yıllık olması nedeniyle, aynı silah olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Ancak bulunan silahın van Gogh’un kendini öldürdüğü silah olup olmadığı kanıtlanmış değil.

BBC Türkçe’nin haberine göre Van Gogh Enstitüsü, resmi olarak doğrulanmadığı halde silahın Van Gogh’un ‘intihar silahı’ olarak açık artırmaya çıkarılmasını eleştirerek, “daha çok saygı görmesi gereken bu trajedinin ticarileştirildiği” yorumunda bulundu.

Art Auction isimli müzayede şirketi ise, tabancaların eşleştiğini doğrulamanın mümkün olmadığını ancak tarihlerin kesişiyor olması nedeniyle bu yöndeki teorilerin güçlendiğini belirtti.