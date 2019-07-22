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22.07.2019
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Van Gölü için pedal çevirdiler

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Fotoğraf: İHA

Türkiye’nin farklı illerinden gelen gönüllü bisikletçiler, Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için pedal çevirdiler. 

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi ile Van Gölü Aktivistleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen ‘2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği’ start aldı. Türkiye’nin farklı illerinden katılım sağlayan 130 gönüllü bisikletçi, Van Kalesi önündeki Atatürk Kültür Parkı’nda bir araya geldi. Burada konuşan gönüllüler Van’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Van Gölü’nün kirletilmemesi ve gelecek kuşaklara temiz bırakılması amacıyla etkinliğe katıldıklarını söylediler. 

Fotoğraf: İHA

Van TSO Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç ise, Van Gölü’nün kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Van Gölü Aktivistleri Derneği işbirliği ile böyle bir festival düzenlediklerini ifade ederek, “Van Gölü temiz kalsın, mavi kalsın sloganı ile kamuoyunda bir farkındalık oluşturmak ve aynı zamanda Van Gölü’nü Koruma Kanunu’nun çıkması için ülkemizi yöneten birimlere mesaj vermek istiyoruz. 5 günlük kamp programımızı bugün İpekyolu ilçemizde başlattık. Programımız Van Gölü’ne sınırları olan Edremit, Gevaş, Tatvan, Adilcevaz, Ahlat, Erciş, Muradiye ilçelerimizde devam edecek ve Tuşba ilçemizde son bulacaktır. Bizler bu anlamda ‘Van Gölü temiz kalsın, mavi kalsın’ istiyoruz” dedi. 

Daha sonra Atatürk Kültür Parkı önünde bisikletlerine binen gönüllüler, Van TSO önüne kadar pedal çevirdiler. Burada kendilerini karşılayan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, gönüllü bisikletçilere teşekkür ederek, “Van’ımızın güzel değerlerini ülkemize tanıtmak, Van Gölü’ne dikkat çekmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak adına sizlere ihtiyacımız var. Ayrıca Van’a olan önyargıları da kırmamız lazım. İlimizin artık güzel etkinliklerle, güzel festivallerle dile getirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Fotoğraf: İHA

Burada grup adına konuşan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise, “Amacımız, Van Gölü’nün maviliğini ve doğal güzelliklerini, ilimizin tarihi yerlerini tanıtmaktır. Van Gölü; Van’da, Bitlis’te, bölgede, ülkemizde ve dünyada önemli bir değerdir ve bu değere bütün insanlığın sahip çıkması lazım. Kapalı bir havza olduğu için gittikçe kirleniyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bizde yaptığımız bu etkinliklerle bunun farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için ilk önce biz kirletmeyeceğiz. Daha sonrada yetkililerden talebimiz var. Eğer Van Gölü’nü Koruma Kanunu çıkarsa ve bizler de kirletmezsek; bu maviliği, bu güzelliği, bu zenginliği gelecek kuşaklara taşıyacağız. Ben bu anlamda bizlere destek veren Van TSO’ya ve tüm kurumlara, yurdun değişik illerinden gelen tüm gönüllü arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından gönüllü bisikletçiler, Edremit ilçesine ve oradan da kamp yapacakları Gevaş ilçesine doğru hareket ettiler. 

Kaynak:İHA

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