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25.03.2019
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Van’da 14 yerleşimin yolu kardan kapandı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Van’ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van’ın ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayata olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Başkale’de 11, Gürpınar ilçesinde ise 3 mahalle ve mezra olmak üzere 14 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştığı Başkale ilçesinde, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

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Meteoroloji’den uyarı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hafta boyunca yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

  • Sabah ve gece buzlanma, don ile yer yer pus ve sis beklenen bölgede hava sıcaklıklığı 2 ila 5 derece artacak.
  • Gece en düşük sıcaklıklar, Bitlis’te sıfırın altında 2, Muş ve Hakkari’de sıfır, Van’da 3 derece ölçüldü. 
  • Günün en yüksek sıcaklıklarının, Van ve Muş’ta 7, Hakkari’de 6, Bitlis’te 4 derece olması bekleniyor.
  • Bölgede geceden itibaren zirai don beklendiğinden meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı da vatandaşların ve yetkililerin tedbirli davranması gerekiyor.
KaynakDHA
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