Van’da Newroz buluşması

Yoğun katılımla gerçekleşen Van Newroz’unda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli konuşma yaptı.

Temelli, “Tecrit Kürt sorununun çözümsüzlüğüdür. Sayın Öcalan üzerindeki tecride son verin. Newroz alanlarında tecride karşı isyan ediyoruz, kabul etmiyoruz,” dedi.

“Mutlaka kazanacağız” sloganıyla Van’da düzenlenen Newroz buluşmasında ilk sözü HDP’nin Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan aldı. “Bu alanda yanan özgürlük ateşidir. Nerede bir Dehaq varsa orada Devrimci Kawalar da olur. Bugün Dehaqlara karşı Devrimci Kawalar halkımızdır. Baskı ve zulümle, kayyumla bizi yöneteceklerini sananlar yanılıyor,” diyen Ertan, Leyla Güven’i hatırlatarak, “Bugün İmralı’nın kapılarının açılması kaçınılmazdır. Bizler Leyla’nın talebini kendi talebimiz olarak görüyoruz. Leyla yaşamalıdır, Leyla’yı yaşatmalıyız” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİ KAZANSIN”

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de yaptığı konuşmada “Newroz zulme karşı halkın isyanıdır. Yoksulların, emekçilerin direnişidir. Newroz kötüye karşı iyinin direnişidir. İşte onun için Newroz alanlarındayız. Barış, demokrasi kazansın buradayız” dedi.

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Ülke halklarının her gün zulme, şiddete ve zalimliğe uyandığını dile getiren Temelli, “Ama bu ülkenin insanlarının aklında başka bir fotoğraf var, tazeliğini koruyor. Tam 6 yıl önce bu ülke barışa, umuda uyanıyordu. Ne yaparsanız yapın asla o fotoğrafı hafızamızdan silemezsiniz. 2013 Newroz’unda tüm Türkiye halkları, Ortadoğu halkları barışa, umuda uyandı. İmralı’dan gelen mesaj Newroz meydanlarında okunduğunda tüm halklar, 72 millet bir araya gelip güneşe yüzünü döndü. Selam olsun güneşin yoldaşlarına. Asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz. O mesajda olduğu gibi ‘Güçtür barış mücadelesi ama ne diz çöktük zalimin karşısında ne de boyun eğdik.’ Bizler barış mücadelesini büyüterek, 7 Haziran seçimlerine gittik. O gün Türkiye halkları ‘Bu devran böyle gitmez’ demişti. Bunlar 7 Haziran öncesi barışa tuzaklar kurmuşlardı. Ülkede barışa tahammül edemeyenler savaş politikalarına sarıldı, ülkeyi çökerttiler” diye konuştu.

Halk iradesinin yok sayılarak belediyelere kayyum atandığını söyleyen Temelli, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Halkın iradesini yok sayarak kayyum atadılar. Biz de bu meydanlardan diyoruz ki bu ülkeyi bu utançtan kurtaracağız. Diyoruz ki sizin kayyumlarınızı bu ülkeden süpürüp atacağız. Kırıntıları bile kalmayacak. Tümünü süpürüp atacağız. Süpürgeler hazır mı? Bu ülkeyi bu zalimlikten, zulümden ancak ve ancak bu onurlu ve erdemli halk kurtarır. Bunu bildiği için de iktidarı devam etsin diye Kürt halkına ‘defolun gidin’ diyor. Biz de ona diyoruz ki hiçbir yere gitmiyoruz, burası bizim ülkemiz, burası bizim yurdumuz.”

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HDP’nin Türkiye halklarına yeni bir seçenek ve yeni bir yol gösterdiğini dile getiren Temelli, “Bir ülkenin cumhurbaşkanı bütün halkları kucaklar, nefret söylemine, ayrımcılığa başvurmaz. Ama bugün bu ülkenin cumhurbaşkanı bizi kovuyor, terörist ilan ediyor. Bana ‘Kürt bile değil’ diyor. Ben de diyorum ki ben Kürdüm, Türküm, Türkiyeliyim. Biz acıyı bal eyledik, acılarımızla akraba olduk. Benim bir yanın Urfa bir yanım Tekirdağ. Bu yüzden ben Türkiyeliyim. Senin aklın buna yetmez” dedi.

‘HALKIN İRADESİNDEN KORKUYORLAR’

Hakikatin sesinin susmayacağını vurgulayan Temelli, “Hakikatin sesini kısar sanıyor. Bu ses susmaz. O yüzden Leyla Güven susmuyor. Bu adaletsizlik bitsin diye Leyla Güven, Tayip Temel, Dersim Dağ ve Murat Sarısaç direniyor. Cezaevlerinde binlerce arkadaşımız direniyor. Newroz ruhuyla, Newroz aşkıyla direniyorlar. Dünyanın her yerinde direniyorlar. Kandıra’da Sebahat Tuncel, Selma Irmak direniyor. Onlar hepsi birer Kawa’dır. Onlar barış için, demokrasi için direniyorlar. Her yerde onların sesine ses, mücadelesine mücadele katmalıyız. Bir kez daha bu Newroz alanından Adalet Bakanı’na sesleniyorum; adalet ve hukuk ne emrediyorsa onu yapın. Bu yasanın uygulanması bile Türkiye’ye soluk aldıracaktır. Bu hukuk tanımazlık, yasa tanımazlık neden? Çünkü barıştan korkuyorlar. Korkmasalar, bu ülkede hukukçular, akademisyenler, siyasetçiler tutuklanır mı? Basının hali bu mu olur? Bu halkın iradesinden korkuyorlar. Korkunun ecele faydası yok. Biz diyoruz ki ‘kaybedeceksiniz’ Seçimle geldiniz, seçimle gideceksiniz. Bu halkı tehdit etmeyin. Bu halk cesaretlidir. Bu halkı cesaretini Türkiye halkalarına bulaştırmıştır” dedi.

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Temelli, konuşmasını “Şimdi bu Newroz coşkusuyla, Newroz ateşiyle durmadan 31 Mart’ta kadar çalışacağız. Bir oy çok şey değiştirir. Bütün kayyumları süpürüp atacağız. Çok daha yerde iktidara geleceğiz. Nerde HDP’nin ağacını görürseniz, o bereketli topraklarda büyüyen ağaçları görürseniz mührünüzü vurun. İyi ki bu topraklardasınız. Sizler Ortadoğu halklarının, Türkiye halklarının umudusunuz. Umudunuzla yürüyün” sözleriyle sonlandırdı.