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18.07.2019
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Van’da katliam gibi kaza: 17 sığınmacı hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

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Van’ın Erçek Mahallesi yakınlarında göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor. Çok sayıda yaralı da ambulanslarla Van’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, şunları kaydetti:

“Muradiye’den düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs dağ yolunu kullanırken şarampole yuvarlandı. Olayın ardından bölgeye yeteri kadar kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerimizin kurtarma ve yaralıların hastanelere sevk edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Hastanelerde gerekli önlemler alındı. Uyruklarıyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgimiz yok. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu olduklarını değerlendiriyoruz. Hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınlar da var.”

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