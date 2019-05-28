Van’da tüm eylem ve etkinliklere yasak geldi

Van genelinde yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada yasak için “vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak, özgürlük ve genel asayişin korunmasıyla şiddet olaylarının önlenmesi” gerekçe olarak gösterildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Van coğrafi sınırlarında yarından geçerli olmak üzere 12 Haziran’da dahil 15 gün süreyle açık alanlarda düzenlenecek yürüyüş, toplantı, toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, spor faaliyetleri kapsamında yapılan taraftar kutlamaları şeklindeki etkinliklerin gerekli emniyet tedbirlerinin aldırılabilmesi amacıyla her türlü eylem ve etkinlikler İl İdaresi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanunlarının ilgili maddelerine istinaden yasaklanmıştır.”