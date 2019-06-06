İKSV İstanbul Müzik Festivali bu yıl barok müziğin devleri Bach, Vivaldi, Handel’den 20. yüzyılın en çarpıcı bestecilerinden Şostakoviç’e, klezmerle yoğrulmuş caz müziğinden Osmanlı klasik müzik geleneğinin zenginliklerine 20 günde 150 eserle 15 farklı mekânda 22 konsere ev sahipliği yapıyor.

47. yılında ‘Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı’ ikiliği üzerinden hayata dair zıtlıkları, bu zıtlıklardan doğan müziği çeşitli performans ve konserlerle sahneye taşırken, ikiliklerden hareketle insanın kendisini ifade etme sürecindeki en etkili sanat türü olan müzik aracılığıyla aydınlık ve aydınlanmanın önemini vurguluyor.

ONUR ÖDÜLÜ GÖKMEN’E

Festivalin bu yılki Onur Ödülü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası genel müzik direktörü ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi, orkestra şefi Devlet Sanatçısı Prof. Rengim Gökmen’e takdim edilecek

SEONG-JİN AÇILIŞTA

47. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konserinin solisti 17. Uluslararası Fryderyk Chopin Piyano Yarışması’nda birincilik ödülü alan 1994 doğumlu piyanist Seong-Jin Cho olacak. Seong-Jin Cho, Türkiye’de ilk kez dinleyicilerle buluşacak. İstanbul Müzik Festivali’nin 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın sürekli şefi ve sanat yönetmeni Aziz Shokhakimov yönetiminde sahnede olacağı açılış konseri, 11 Haziran’daLütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda.

BAROK DÖNEMİNDEN ESİNTİLER

Barok dönemi bestecilerinden Bach, Vivaldi ve Handel’in müzikleri, şef Florian Helgath yönetimindeki Berlin Erken Dönem Müziği Akademisi topluluğu ve Berlin RIAS Oda Korosu’nun yorumlarından1600 yıllık Aya İrini Müzesi’nde tınlayacak. Şef Florian Helgath yönetimindeki Vokal Barok Hazineler’i konseri 12 Haziran saat 20.00’de Aya İrini Müzesi’nde.

PİYANONUN 4 SİLAHŞÖRÜ

Festival, piyanonun 4 Silahşörü konseriyle, dört piyanistin yorumlarından bildiğiniz eserleri yepyeni bir heyecanla keşfetmenizi sağlayacak. Üç büyük piyanist, George-Emmanuel Lazaridis, Janis Vakarelis ve Cyprien Katsaris, Avrupa’da dinleyicilerin beğeniyle karşıladığı programlarını bu kez aralarına bir Türk piyanisti, Zeynep Üçbaşaran’ı alarak 13 Haziran saat 20.00’da Süreyya Operası’nda.

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DÜNYA PRÖMİYERİ

Festivalin güncel müzik üretimine katkıda bulunmak amacıyla verdiği eser siparişlerinden biri olan, Zeynep Gedizlioğlu’nunun iki piyano için yazdığı eserin dünya prömiyeri, piyano ikilisi Ufuk ve Bahar Dördüncü tarafından 14 Haziran akşamı Süreyya Operası’nda seslendirilecek. İkilinin daha önce de birlikte çalıştıkları Berlin RIAS Oda Korosu’nun da yer aldığı konser Şostakoviç ve Gedizlioğlu’ndan Brahms’ın aşk şarkılarına uzanan bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak.

ÇİNLİ PİYANİST YUJA WANG

Çinli piyanist Yuja Wang İstanbullu müzikseverlerle bir kere daha festival kapsamında buluşacak. Wang, müzik direktörü ve şefi Gustavo Gimeno yönetiminde festivale ilk kez konuk olan Lüksemburg Filarmoni Orkestrası’yla birlikte 15 Haziran’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi sarayında olacak.

YILDIZLARLA ODA MÜZİĞİ

Yıldızlarla Oda Müziği’nin ilk konserinde ise dünyada Beethoven Yılı olarak kutlanacak 2020’ye gönderme yapan bir programla, her biri seçkin birer Beethoven yorumcusu olan Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras ve Alexander Melnikov bir araya geliyor. Konser 16 Haziran saat 20.00’de gerçekleştirilecek.