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23.07.2019
Anasayfa EKONOMİ Özelleştirme ihalesine çıkılan Milli Piyango’ya iki talip

Özelleştirme ihalesine çıkılan Milli Piyango’ya iki talip

birgun.net birgun.net

Türkiye Varlık Fonu’nun ’10 yıllık işletme hakkı devri’ kılıfıyla özelleştirilmesi yönünde karar aldığı Milli Piyango’ya teklif verecek firmalar ortaya çıkıyor. Milli Piyango için, Doğan Online’ın yanı sıra Çekya merkezli Sazka Group da teklif verecek.

Türkiye Varlık Fonu’nun özelleştirilmesi için İngiliz East&Young şirketine yetki verilmişti.

Yaklaşık 1 milyar dolar karlığında Demirören Grubu’na devrederek medya yatırımlarından çıkan Doğan Ailesi, Milli Piyango için teklif veren şirketler arasında. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Hanzade Doğan Boyner’in yürüttüğü Doğan Online Milli Piyango ihalesine talip oldu.

SAZKA GROUP

Diğer talip ise Çekya merkezli Sazka Group. Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Kıbrıs, Avusturya ve İtalya’da şans oyunları işleten Sazka Group, bu ülkelerde pazar lideri konumunda. Milli Piyango ihalesi sürecine dahil olunacağına dair açıklama Sazka Group tarafından yapıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanı, damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ise başkanvekili olduğu Varlık Fonu, bugün yaptığı açıklamada ihale sürecine dair bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, 1 Mayıs’ta Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için düzenlenen ihale sürecinde tekliflerin toplandığı ve değerlendirmenin devam ettiği belirtildi. Açıklamada nihai karar alındığında kamuoyuna duyuru yapılacağı kaydedildi.

1,6 MİLYAR TL KAYNAK SAĞLAMIŞTI

Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişler sonucu geçen yıl kamuya yaklaşık 1,6 milyar lira kaynak ve toplumsal katkı sağlanmıştı.

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