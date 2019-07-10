Varlıkları kriz sebebi, hiçbir plan kurtarmaz

İktidarın ekonomik politikalarının iflasının bir itirafı olan 11’inci Kalkınma Planı 14 ay gecikmeli olarak TBMM’ye gönderdi. 10. Kalkınma Planı’ndaki hiçbir hedefin tutturulamadığı yeni planda ekonomik krizin ağır etkileri açıkça görülürken, hedefler bir önceki plana göre büyük oranda düşürüldü.

16 bin dolar olan kişi başına milli gelir hedefinin 12 bin 484 dolara çekildiği, 7.2 olan işsizlik oranı hedefinin yüzde 9,9’a yükseldiği plana göre son kalan kamu varlıkları da özelleştirilecek.

Plana muhalefet partilerinden tepki geldi. AKP’nin son on yıldaki hiçbir hedefi tutturamadığını ve bir kısım planlarında yüzde yüze ulaşan sapmaların yaşandığını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Merkez Bankası Başkanı’nı bu şekilde görevden alanları yurt içinde ve dışında kimse ciddiye almaz” dedi. AKP’nin yanlış hedefler seçtiğini de söyleyen Erdoğdu, “Durgunluk ve yüksek enflasyon sürecindeyiz. Bu kötü durumdan çıkışın tek yolu, demokrasi, yargı bağımsızlığı gibi yapısal konulardır. Hükümet bu ağır tablonun nedenini görmemekte kararlı. Çünkü varlıkları artık krizin sebebi haline geldi” dedi.

İADE EDİLMELİ

MHP’den ihraç edilen bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta ise Erdoğan’a ve TBMM’ye çağrıda bulundu. Planın iade edilmesi ve ardından 2020-2024 olarak revize edilmesini isteyen Usta, “11’inci Kalkınma Planı, bir yıl gecikmeli olarak Meclis’e sunulmuş. Cumhurbaşkanı, bu planı derhal geri çekmeli ve yeni dengelerle 2020-2024 olarak Meclis’e sevk etmelidir. Cumhurbaşkanlığı bunu yapmaz ise TBMM ayrı bir erk olduğunu göstermeli ve Plan Tasarısı’nı iade etmelidir. Yılların kazanımları bir çırpıda çöpe atılmamalı. Bu ülke hepimizin” dedi.

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KIDEM TAZMİNATI FONU DA KALKINMA PLANINDA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan ve “15 yıllık perspektifle” hazırlandığı belirtilen On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alan hedeflerden bazıları şöyle:

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12 BİN 484 DOLAR GELİR

Planda, 2023 yılında GSYH’nın 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. İşsizlik oranının yüzde 9,9’a düşürülmesinin hedeflendiği planda, enflasyon oranlarının da kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi hedefi yer alıyor.

ÖZELLEŞTİRMELER SÜRECEK

Kamu işletmeciliği ve özelleştirme kapsamında kapsamında KİT’lerde istihdam edilecek personel sayısı özel durumlar dışında artırılmayacak. KİT’lerin fiyat ve tarifeleri ticari esaslara göre belirlenecek, sektörde serbestleşmeye ve rekabete engel olan uygulamalar kaldırılacak. “Etkin bir piyasa mekanizması oluşturma” hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamalarına devam edilecek.

Plan döneminde özelleştirme portföyünde bulunan şirket ve varlıkların özelleştirilmesine devam edilecek. Özelleştirilme potansiyeli olan yeni şirket ve varlıklar da portföye dahil edilerek özelleştirilmelerinin önü açılacak.

İSTİHDAM

2023 yılına kadar 4,3 milyon ilave istihdam yaratılacak. Sanayi sektörüne, uluslararası doğrudan yatırımların çekilmesi sağlanacak. Maliye politikası, çerçevesi mali disiplini esas alan, nitelikli büyümeye destek veren, kaynakları itibarıyla sürdürülebilirliğe, kullanım yerleri itibarıyla ise etkinliğe ve verimliliğe dayalı bir kaynak harcama yaklaşımıyla yürütülecek.

KIDEM TAZMİNATI FONU

Kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek. Reformda sosyal tarafların mutabakatı dikkate alınacak. Bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu, sistemde kalış süresi yeniden ele alınarak Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre edilecek.

SAĞLIKTA PERFORMANS SİSTEMİ

Sağlıkçıların tepkisini çeken aile hekimliğinde performans sistemi, ikinci ve üçüncü basamaklardaki performans sistemiyle entegre biçimde yeniden tasarlanacak. Zorunlu tedavi kararlarının uygulanabileceği özelleşmiş tedavi merkezlerinin sayısı artırılacak.

SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARI

İmalat sanayisinde çalışan iş gücünün dijital becerileri geliştirilecek. Dijital becerilerin öncelikli sektörlerin ihtiyaç duyduğu seviyeye yükseltilmesi için aktif iş gücü programları düzenlenecek. Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek amacıyla eğitim-sektör iş birliği protokolleri yapılacak. “Geleceğin Meslekleri Projesi” kapsamında İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarının yapısı, gelecek dönemde teknolojik gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkacak ihtiyaca yanıt verecek şekilde 2020 sonuna kadar yeniden tasarlanacak.

ÜRETİM BÖLGELERİNE ÖZEL YATIRIM

38 OSB, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 üretim tesisine yönelik 294 kilometrelik iltisak hattı yapılacak. Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek. Yapılması planlanan yük ve lojistik merkezleri, yük talebinin yüksek olduğu demir yolu hatlarına kurulacak.

TURİZMDE GELİR ARTIŞI

Uygulamaya konulacak politika ve tedbirlerle ihracat 226,6 milyar dolara, ithalat 293,5 milyar dolara ulaşacak. Turizmde hedeflenen gelir artışıyla cari işlemler açığının milli gelire oranının dönem sonunda yüzde 0,9 olarak gerçekleşecek.