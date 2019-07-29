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29.07.2019
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Varlık’tan açıklama: Dergi artık D&R’larda satılmayacak

Varlık, yayımladığı açıklamada Ağustos ayından itibaren D&R mağazalarında derginin satılmayacağını duyurdu.

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Varlık, bir açıklama yayımlayarak Ağustos ayından itibaren D&R mağazalarında derginin satılmayacağını duyurdu.

Metinde Turkuvaz Dağıtım’ın maddi taleplerini karşılamanın bir edebiyat dergisi için mümkün olmadığı vurgulandı.

Açıklama metninde şu ifadeler yer aldı:

“Varlık Ağustos ayından itibaren D&R’larda bulunamayacak. Bu kitabevi zinciri; dergi söz konusu olduğunda yayınevleriyle doğrudan çalışmıyor, sadece iki dağıtım şirketinden dergi almayı kabul ediyor. Bir süredir çalıştığımız Dünya Dağıtım mali açıdan zor durumda olduğundan bize ödeme yapamıyor, diğer seçenek Turkuvaz Dağıtım’ın maddi taleplerini ise −Türkiye’de bir edebiyat dergisi için çok ağır olduğundan− biz karşılayamıyoruz.

Edebiyat dergilerinin dağıtım sorunu yeni değil elbette ama belli başlı şehirler dışındaki okura ulaşmak hiç bu kadar zorlaşmamıştı, tekelleşmenin verdiği zarar büyük. Daha çok bağımsız kitabeviyle işbirliği yapmak istiyoruz. Varlık’ı raflarında bulundurmak isteyen kitabevleri çalıştığımız dağıtımcı, vb. konularda bilgi almak için bize yazabilir veya telefonla ulaşabilirler. Hem dergimizi edinmek hem de 86 yıllık dijital arşivimize erişmek isteyenler ise varlikonline.com adresinden Varlık’a abone olabilirler.

Teşekkürler, selamlar.”

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