“Vatan Plastik patronu hesap verecek”

İşçi Dayanışma Derneği (İDD), görev tanımı olmadığı halde tamir için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybeden Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi Şakir İpek için İstanbul Kartal’daki Vatan Plastik önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasından önce konuşan İşçi Dayanışma Derneği Başkanı Ali Karabudak, “Sermaye maalesef işçi hayatlarını önemsemiyor ve makinenin bir parçası gibi görüyor. Sermaye iş güvenliği konusunda tedbir almadığı gibi iktidar da sermayenin lehine kararlar alıyor. Birlikte örgütlü bir mücadele verebilirsek işveren ve iktidarların iş cinayetlerine göz yummalarını ortadan kaldırabiliriz” dedi.

ÖDP İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen ise “Şakir abi patronların ve sermayenin kâr hırsından kaynaklı iş cinayetine kurban gitti. Söz olsun ki; bu memlekette eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin, bir arada yaşamın ve emekçilerin Türkiye’sini kurana kadar mücadelesi mücadelemiz olacaktır” diye konuştu.

ÖNLENEBİLİR BİR İŞ CİNAYETİYDİ

İşçi Dayanışma Derneği adına basın açıklamasını okuyan Yönetim Kurulu Üyesi Nuriye Alsancak, “İş güvenliği önlemleri alınmadan, ıslak zeminde çatıya çıkartılan Şakir İpek arkadaşımız maalesef 15 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Bu işverenin doğrudan kusuru sonucu ortaya çıkmış ve önlenebilir bir iş cinayetidir” ifadelerini kullandı.

Ülkenin her yerinde iş cinayetleri yaşandığını söyleyen Alsancak, “İşyerleri işçilere mezar olmaktadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre 2019 yılının ilk ayında 840 işçi kardeşimiz iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. İSİG, sendikaların, meslek örgütlerinin ve bilim insanlarının da içerisinde olacağı kamusal bir denetim şeklinde yapılmalıdır” dedi.

İş cinayetlerinin nedeninin örgütsüz ve güvencesiz çalışma olduğunu vurgulayan Alsancak, “Yeni iş cinayetlerinin yaşanmaması için tüm emekçilerin sesini yükseltmesi, birlikte mücadele etmesi artık tüm işçiler için hayat memat meselesidir. İşçi Dayanışma Derneği olarak Şakir İpek arkadaşımızın hukuki sürecini takip edeceğiz ve Vatan Plastik patronunun hesap vermesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Basın açıklamasına Alper Taş ve CHP İl Başkan Yardımcı Saniye Yurdakul da destek verdi.