Vatandaş kalp pili bulamazken…

Ergün Demir-Güray Kılıç

Ülkemizde birçok kamu hastanesinde ameliyatlarda anestezi için kullanılan intravenöz anestezik madde olan Propofol, kalp ileti bozuklukları ve kalp yetmezliği hastalarının kullandığı kalp pili başta olmak üzere birçok tıbbi malzeme ve ilaçlar bulunamıyor. Bu nedenle acil müdahale bekleyen birçok hastanın hayatı tehlikeye girmekte; oysa Sağlık Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı bu sorunlara çözüm bulmak için çaba harcamak yerine İstanbul seçimlerini iptal ettirme gerekçesi üretmek üzere kanunlara aykırı bir şekilde hastaların kişisel sağlık verilerini AKP’ye aktarmakla meşgul olmaktadırlar.

Birçok tıbbi malzemenin bulunmasında sıkıntı yaşanmaktadır. Ancak girişimsel kardiovasküler işlemler olan kalp pili uygulaması, TAVI işlemi ve mitral balon valvuloplastide sorun yaşamsal boyuttadır.

Kalp pillerinin değişmesi ya da kalp pili takılması gereken hastalar bu sorunu sadece İzmir’de değil Manisa, Balıkesir ve Aydın gibi Ege bölgesi illerinde de yaşamaktadırlar. İzmir’e hastaları sevk etmeye çalışan 112 ambulansları pil takacak hastane aramaktadırlar.

Ciddi aort kapak darlığı olan ve cerrahi işlem yapılamayacak kadar riskli olan hastalarda uygulanan açık kalp cerrahisi yapılmaksızın girişimsel olarak aort kapağına müdahale işlemi olan ‘TAVI’ uygulamasında da aynı sorun yaşanmaktadır.

Yine açık ameliyat olmadan mitral kapağa müdahale işlemi olan mitral balon valvuloplasti işlemleride durma noktasına gelmiştir.

İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Sağlık Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde:

İzmir’in büyük hastanelerinde kalp pili sıkıntısı yaşandığını, ödenek yetersizliğinden dolayı hastanelerin kalp pili alım ihalesine giremediklerini, hastane hastane dolaşan kalp hastalarının aldıkları cevabın aynı olduğunu ihale olmadı, pil kalmadı gerekçesi ile bugün git yarın gel denilerek hastaların oyalandığını belirtiyor. Kalp pili takılmadığı için bir kişinin dahi hayatı tehlikeye girerse Sağlık Bakanı bunun hesabını nasıl verecek diye soruyor.

İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ise döviz kurundaki her artışın ilaç fiyatlarını doğrudan etkilediğini, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan yöntem olan sabit döviz kuru uygulaması ile döviz kurundaki artışın fiyatlara yansıtılmadığını ifade etmektedir. Bu nedenle de özellikle ithal ilaçlardan başta kanser ve kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçların piyasada bulunmadığını, firmaların ithal ilaçları vermekte imtina ettiğini belirtmektedir.

Yine birçok üniversite hastanesinde ameliyatlarda genel anestezide kullanılan uyutma, uyanma ve sedasyon için en nitelikli ilaçlardan biri olan intravenöz anestezik madde Propofol bulunmasında sıkıntı yaşandığı belirtilmektedir.

Alım ihalelerinde, döviz kuru artışı, artışa karşın sabit döviz kuru uygulaması ve alacakların zamanında ödenmemesi nedenleriyle ilaç ve medikal firmaları ithal tıbbi malzeme ve kemoterapi ilaçlarını kamu hastanelerine vermekten kaçınmaktadırlar.

SONUÇ OLARAK;

Hastanelerde tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı had safhadadır. Özellikle girişimsel tüm işlemlerde tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanmakta, bu durum sağlık hizmetlerinin aksamasına ve vatandaşın mağdur olmasına neden olmaktadır.

En acı olan ise son dönemde döviz kuru artışları nedeniyle çoğu firmanın hastanelere ithal ve pahalı tıbbi cihazları ve ilaçları vermekten imtina etmeleridir.

Kalp ileti rahatsızlığı ve kalp yetmezliği olan hastalar, hekimlerinin yazdığı ve imzaladığı “hayati öneme haizdir’’ raporları ve 112 ambulansları ile birlikte hastane hastane kalp pili ararken;

Sağlık ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanları ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nda bulunan yurttaşların kişisel sağlık verilerini kanunlara aykırı olarak verilen sipariş üzerine ve İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı İmamoğlu’nun mazbatasının gaspı için AKP’nin valizlerine doldurmakla meşgullermiş!