Vatandaş ‘kimyager’ oldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, giderek derinleşen sağlıklı gıda sorununu TBMM gündemine taşıdı. Gıdada yaşanan problemlerin giderek derinleşen bir boyuta ulaştığını ve acil önlemlere, toplumsal bilinçlenmeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Gürer, “Gıda; hava su gibi insan yaşamı için en önemli unsurdur. Yurttaşlarımızın yeterli, besleyici ve güvenilir gıdaya ulaşımı iktidarın asli görevlidir. Ne yazık ki ülkemizde bu konuda ciddi sorunlar vardır” dedi.

Vergi kaybını önlemek için etil alkolün evde kullanımını önlemek için içine acı bir tat veren denatonyum benzoat katıldığını ve can kaybına yol açan metil alkolün de içine aynı maddenin katılmamasının sorunlara neden olduğunu ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İçkiye yapılan zamlar kullanıcıları ‘kimyacı’ yaptı. Kaçak üretim yaygınlaştı. Kendi yapıp tüketen dışında bazı restoranlarda dahi kaçak rakıdan söz ediliyor. Yazılı ve görsel medyada yer alan haberlere bakıldığında, kaçak içkiden insanların hayatlarını kaybetmesi söz konusu, kullanılmasın demek sorunu çözmüyor. Yurt dışına ihraç edilen sebze ve meyvelerde yaşanan sorunlar da ortada. Bu konularda acil yeterli ve sonuç odaklı önlemler almak gerekiyor” dedi.

Peki geçen 10 yılda rakı ve bira fiyatları neydi ve ne oldu? Bu sorunun yanıtını Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yola çıkarak derledik. Rakı da bira da piyasada çeşitli marka ve fiyatlara satılsada bu ürünlerin ortalama fiyatları TÜİK tarafından TÜFE sepetinde derleniyor.

En sadık mükellef tiryakiler

Alkol ve sigara tüketicileri kullandıkları her birim ürünün yarısından fazlasını vergiye ayırmış oluyor. Böylece 10 liralık biranın yaklaşık 6 lirası, 12 liralık sigaranın yaklaşık 9,5 lirası, 120 liralık büyük rakının ise yaklaşık 85 lirası vergiden oluşuyor. Yıllar boyunca da vergiyle beraber bu iki ürüne gelen zam bu ürünleri tüketenlerin alım güçlerinin erimesine sebep oldu.