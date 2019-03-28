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29.03.2019
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Vatikan’dan Papa’nın yüzüğünü öptürmemesine ilişkin açıklama

birgun.net birgun.net

Vatikan, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco’nun hafta başında bir ayin sonrası parmağındaki papalık yüzüğünü öpmek isteyenlerden elini kaçırması ile ilgili bir açıklama yaptı. Vatikan sözcüsü, Papa’nın kuyruktaki çok sayıdaki kişinin birbirlerine “mikrop bulaştırmasını önlemek” için elini öptürmek istemediğini söyledi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Vatikan Basın Ofisi’nin Geçici Müdürü Alessandro Gisotti, Papa’nın “yalnızca hijyenik gerekçelerle” böyle davrandığını söyledi.

Alessandro Gisotti bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hepiniz Papa’nın insanlara sarılmayı ne kadar sevdiğini biliyorsunuz. Daha dar kapsamlı etkinliklerde el öpme meselesi hiçbir zaman sorun olmadı” dedi ve ekledi:

“Uzun kuyruklar olduğu zaman Papa insanlar arasında hastalık yayılmasına aracılık etmek istemiyor.”

Papa Francesco, geçen Pazartesi günü İtalya’nın Loreto kasabasında bir ayinden sonra selamladığı cemaatteki kişilerden elini kaçırırken görüntülenmiş, bu görüntüler büyük bir tartışma koparmıştı. “Yüzük hadisesi”, Papa Francesco’ya mesafeli muhafazakar Katolik kanat ile Papa’nın destekçileri arasında karşılıklı atışmaya dönüşmüştü.

Aşırı muhafazakar Katolik haber siteleri ve bloglar bu görüntüleri, “Rahatsız edici video”, “Francesco, İsa’nın vekili olmak istemiyorsan defol git buradan” gibi ifadelerle paylaşmıştı. Sosyal medyada da Papa’ya geleneklere saygısızlıktan dindarları aşağılamaya ve hatta “deccal” suçlamasına kadar çok sayıda sert eleştiri gelmişti.

‘Monarşik bir jest’

Papa’nın destekçileri ise papalık yüzüğünü öptürme adetinin geçmişte kalması gereken “monarşik bir jest” olduğunu savunmuştu.

Bu cephedekiler, yüzük öptürme geleneğinin Papa Francesco’nun gösterişten uzak, mütevazi tarzına aykırı olduğunu öne sürmüştü.

Papa’nın el öptürmek istememesi, Katolik Kilisesi’nin1962-1965 tarihleri arasında yapılan 2. Vatikan Konsili ve sonrasında yapılan reformlarla bu gibi monarşik sembollerden arınma çabalarının bir parçası olarak da değerlendirmişti.

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