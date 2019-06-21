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21.06.2019
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Vazgeçme, diren, engeller karşısında inat et

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Anıl Varlı

Ntv ana haber bülteni sunucusu Seda Öğretir’den Altın Kitaplar etiketiyle Kefi’nin Maceraları geldi. Biz de Seda Öğretir’le konuştuk.

Kefi adlı bir inci kefalinin hikâyesini anlatmışsınız. Fikir nereden çıktı?

Geçen yıl bir haber bülteni sırasında “Van’da inci kefali göçü başladı” başlıklı haberi stüdyoda sunduktan sonra görüntüleri hayranlıkla izlerken şu cümleyi kurduğumu çok iyi hatırlıyorum: “Yıllardır inci kefalinin haberini sunuyorum, bu balığınki müthiş bir azim, öyküsü yazılsa yazılır…” O akşam eve gidip bir ‘vazgeçmeme’ hikâyesi yazdım. Sonra da onu çocuk yazınına uygun hale getirmeye çalıştım.

İki kitap birbirinin devamı niteliğinde mi?

Ayrı öyküler ama ikisi de Van Gölü’nde geçiyor ve ikisinin de kahramanı Kefi.

Seda Öğretir

 Kefi Tarihin Peşinde kitabınızda Kefi nasıl bir macera yaşıyor?

Kefi göle düşen bir oyuncağın peşinde diplerde daha önce hiç görmediklerinin peşine düşüyor. Kendi evini, dünyasını, tarihini aslında çok da tanımadığını fark ediyor. Bir bakıyor dipte batık gemi, bir bakıyor Urartu Kalesi, bir bakıyor peri bacaları… Kefi suyun dibinde tarihin izini sürerken çocuk kahraman da paralel bir kurguyla Akdamar’ı keşfediyor.

Kefi’nin maceraları kaç yaş grubu için? Neyi anlatmayı hedeflediniz?

Kitaplar 7-10 yaş arasına hitap ediyor. İnci kefalleri vazgeçmeyen, yılmayan, direnen balıklar… Bir defa çok güçlü olan akıntının tersine yüzüyorlar. Şelaleleri, bentleri, kendi boylarının beş katı yükseğe zıplayarak aşıyorlar. Martılara yem oluyor, kaçak avcıların ağlarına takılıyor ama geri dönmüyorlar. İşte bu yerel kahramanının evrensel ve azim dolu hikâyesini çocuklara ilham verir umuduyla yazdım. Ayrıca endemik bir tür olan ve dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefallerini üreme döneminde avlamamak gerektiğinin de altını çizmek istedim.

Kitaplarınızda çocukları ve ailelerini cezbedecek unsurlar neler?

Balıklar yüzer ama zıplayabilir de, uçabilir de. İnci kefalleri bunu bir amaç için yapıyor. Onların havadaki dansı olağanüstü ama yolculuklarıyla verdikleri mesaj çok daha etkileyici, çok daha gerçek… Vazgeçme, diren, engeller karşısında inat et diyor Kefi.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı edindirmek için ailelere önerileriniz.

Kütüphaneler güzel ama bence kitaplar evde sadece kütüphanede durmamalı, her yeri gezmeliler. Mutfak tezgahında, oturma odasında, yatağın başucunda, girişteki sehpanın üzerinde. Çocuklar ne kadar çok kitaba ve kitap okuyan ebeveyne maruz kalırsa bunu evin, hayatın olmazsa olmazı olarak görür.

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Çevre sorunları, endemik türler, nesli tükenen bitki ve hayvanlar hakkında çocukların eğitilmesinin nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Onların büyüklerden daha hassas olduğu aşikâr. Önemli olan çocuklarda bu duyarlılıklarını büyüdüklerinde de kaybetmemelerini sağlayacak izler bırakmak.

Kefi’nin başka maceraları var mı?

En az bir macerası daha olacak. Bu kez Van Gölü’ndeki kirliliğin Kefi’nin dünyasını ve göl çevresindeki sulak alanların azalmasının da yaban ördeklerinin hayatını nasıl etkilediğini anlatıyorum.

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