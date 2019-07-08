…ve Vedat Muric, Fenerbahçe’de

OKTAY EVSEN

Fenerbahçe Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu’dan sonra beşinci transferini Muric’le yaptı.

Sarı lacivertli kulüp, Çaykur Rizespor’un Kosovalı futbolcusu Vedat Muric’le 4 yıllık bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Vedat Muric konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır. Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye’nin en büyük ailesine hoş geldin diyor, şimdiden Fenerbahçe’miz ile nice başarılar diliyoruz” denildi.

Geride kalan sezon Çaykur Rizespor’la ligde 34 haftanın tamamında ilk 11’de forma giyen 25 yaşındaki santrfor, 17 gol kaydetti.

Türkiye’de Giresunspor ve Gençlerbirliği’nde oynayan Muric, Kosova Milli Takımı’nda da forma giyiyor.

Muriç kimdir?

Forvet Vedat Muriç 24 Nisan 1994 Prizren, Kosova doğumlu. Muriç futbola 2005’te ülkesinin KF Liria takımında başladı. 2011’de profesyonel oldu. 2013’te ise KS Teuta takımına transfer oldu. 2014’te ise Besa takımına alınan oyuncu, 2013-14 ara transfer döneminde Eskişehirspor’a denenmeye alındı. Sezon sonunda ise Eskişehirspor’a transfer oldu. Bu takımla hazırlık maçlarına çıkan Muriç, transfer sezonu bitmeden Ağustos 2014’te Giresunspor’a transfer oldu. Giresunspor’da oynarken PSV ve Fulham transfer için resmi teklifte bulundu fakat kulübü teklifi reddetti.

Sezon sonunda, Vedat Muriç 500 Bin avro artı Guido Kocer, Çağrı Bülbül ve Panajotis Dimitriadis’in bonservisleriyle Giresunspor takımına verilmesi ve bir sonraki transferinden de yüzde 10 pay karşılığında Gençlerbirliği’ne transfer oldu.

Gençlerbirliği’nden Çaykur Rizespor’a transfer olan Muric, kendisini transfer etmek isteyen kulüpler arasından Fenerbahçe’yi seçti.